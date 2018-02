Medborgarskap till dödsdömd retar upp Iran

Djalali har bott flera år i Sverige men sitter fängslad dömd till döden i Iran för påstått spioneri för Israels räkning, någon han nekar till.

– Vid mötet uttryckte den islamiska republiken Iran en kraftfull protest mot den svenska regeringens åtgärd att ge medborgarskap till en Mossad-agent som har erkänt att han deltagit i morden på iranska forskare, säger Bahran Qasemi, talesperson för Irans utrikesdepartement, till den statliga nyhetsbyrån Irna enligt Reuters.

"Tortyr vanligt"

Qasemi kallar Sveriges beslut att ge Djalali medborgarskap för "tvivelaktigt och fientligt" och tillägger att Iran inte kommer att respektera det.

– Han är fortfarande iranier, säger Qasemi enligt Irna.

Enligt Amnesty International är det vanligt att erkännanden tvingas fram under tortyr i Iran och människorättsorganisationen har dömt ut rättsprocessen mot Djalali som orättvis. Djalalis hustru, Vida Mehrannia, har tidigare berättat för TT att det erkännande som spelades in inför rättegången skedde under hot.

Kräver frigivning

Fyra av FN:s människorättsexperter har krävt att Iran omedelbart upphäver dödsdomen mot Djalali

Ahmadreza Djalali är läkare och forskare i katastrofmedicin. Han är iransk medborgare men har sedan 2015 permanent uppehållstillstånd i Sverige och fick nyligen fullt medborgarskap. Djalali greps i Iran den 25 april 2016 när han var i landet för att delta i seminarier om katastrofmedicin på inbjudan av universitet i Iran. Han hade vid flera tidigare tillfällen rest till Iran utan problem.