Arresten i Växjö tvingades stänga under natten till julafton på grund av sjukdom och personalbrist. Samtliga frihetsberövade fick skjutsas till Kalmar och Karlskrona i stället.

– Vi har ett tufft läge på julafton. Logistikproblemen tär på ordningspoliserna, vi kan göra färre ingripanden eftersom poliser måste hjälpa till med transporter, säger Alexander Gustafsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Växjö, till Smålandsposten.

Bemanningsläget har varit dåligt från början, ett enda sjukdomsfall ger stora problem, berättar Gustafsson för tidningen. Men till den stora hemvändardagen den 25 december slår arresten upp portarna igen - och det brukar behövas.

– Normalt tar vi in en extraresurs under just den dagen. Det går inte att lösa på annat vis.