Risk för takras på universitetsbibliotek

Universitetsbiblioteket i Luleå har utrymts eftersom det finns en risk att taket rasar. Den troliga orsaken är att det är snömassorna på taket som gjort att konstruktionen börjat ge vika, rapporterar lokala medier.

Situationen upptäcktes under måndagsmorgonen och under dagen har arbetet pågått med att stötta upp taket underifrån. Bibliotekstaket har skottats under vintern.

– Vi har tydligen inte röjt tillräckligt. Taket ska hålla för stora snömängder så vi är överraskade, säger Peter Bohman, kundansvarig vid Akademiska hus, till SVT Nyheter Norrbotten.