SD-politiker utreds efter moskéförslag

Mark Collins är ledamot i kommunfullmäktige i Kramfors och har i en motion föreslagit bygget av ett muslimskt kulturcentrum med en moské i Höga kustenområdet, något som Allehanda var först att rapportera om.

– Invånarantalet här i Västernorrland har halverats under 30 års tid och vi behöver folk hit upp. Kramfors kommun förlorar ungefär 100 personer per år och Västernorrland i stort 500 personer per år. Det är inte hållbart. Skatteunderlaget minskar, skolorna stängs, vårdplatser försvinner, säger Mark Collins till TT.

"Behöver muslimer"

Att locka nyanlända genom att få dem att känna sig välkomna är en strategi som han tror på.

– Vi hoppas få hit muslimer innan de bestämmer sig för att bo någon annanstans i Sverige. Vi har massor av duktiga muslimer, hårt arbetande, nätverkande, ambitiösa och som vill något. Vi behöver dem här uppe.

Reaktionerna inom partiet är "inte odelat positiva", förklarar han.

– Men jag har lagt det i eget namn för jag anser att Kramfors framtid är viktigare än vad vårt parti tycker.

– SD måste välja om man ska vara ett populistiskt gnällparti eller ett framtidsparti som vill utveckla Sverige, säger Mark Collins.

SD: "Beklämmande" förslag

SD:s presschef Henrik Gustafsson kallar i en skriftlig kommentar till TT förslaget för "beklämmande och felaktigt".

"Beslutet förvånar mig eftersom att det går emot vår politik i stort, vårt principprogram och den politik vi driver för att minska segregationen och för att öka sammanhållningen och gemenskapen i samhället. För oss är det viktigt att prata politiska lösningar som ökar och främjar inkluderingen i vårt samhälle och inte motsatsen."

Intern utredning

Mark Collins kommer nu att bli föremål för en intern utredning, enligt Henrik Gustafsson:

"Vi har interna rutiner och arbetsordningar som vi följer när situationer uppstår som strider mot våra grundläggande åsikts- eller värderingsdokument. Det innebär att en utredning kommer genomföras med efterföljande beslut. För oss är detta ett allvarligt övertramp, och vi hanterar det som ett sådant."

På frågan om det kan leda till att Mark Collins utesluts ut partiet svarar Henrik Gustafsson:

"Jag har inte för avsikt att spekulera kring ett beslut som ännu inte har fattats. Men klart är att vi bedömer detta som en oerhört problematisk händelse."