Storm och åska när hettan ska väck

Efter det som kan kännas som en oändligt lång och het sommar har det blivit dags för lite vildare väder. Ett lågtryck som rör sig upp över södra Norge för med sig hårda vindar, regn och åska.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stormbyar med vindar från 25 meter per sekund till 30 meter per sekund längs Bohuskusten under fredagseftermiddagen. Även i Dalsland väntas mycket hårda vindbyar på upp till 25 meter per sekund.

– Det blir generellt blåsigt i samband med lågtrycket. Sammanhörande med lågtrycket har vi en kallfront som rör sig över landet och det kommer att åska en del i samband med det, säger Emelie Karlsson, meteorolog på SMHI.

Kraftig åska

En klass 1-varning för kraftig åska under förmiddagen har utfärdats för Södermanlands län, Stockholm län och Uppsala län.

– Den kraftigaste åskan ser ut att bli över östra Svealand men det kan även bli en del åska över Norrland. I samband med åskan kan det vara kraftiga regn och hårda vindbyar. Men det passerar ganska snabbt.

När ovädret passerat klarnar det upp och solen kan visa sig under kvällen. Men den kommer då inte att värma lika starkt som de senaste veckorna.

– Det är lite svalare luft som kommer in. På många håll i Götaland kan vi få temperaturer som ligger runt 20 grader, säger Emelie Karlsson.

Mer normalt

Och så långt prognoserna sträcker sig ser SMHI inte någon återgång till de riktigt höga temperaturerna.

– Vi gör tiodygnsprognoser och på den ser vi inte att de riktigt höga temperaturerna ska återvända. Det närmaste vi har att vänta oss är lite mer normala sommartemperaturer.