Svenska semesterfirare väljer bort USA

Det framgår av årets Resebarometer som görs av tidningen Vagabond i samarbete med UD och försäkringsbolaget Europeiska ERV.

– Turkiet och USA är undantagen bland de stora semesterländerna, säger Per Andersson, redaktör på Vagabond.

Enligt Hans Remvig på analysföretaget Resurs, som ställt samman barometern, är det sannolikt Trump och Erdogan som avskräcker folk.

Nästan var tionde resenär, 9 procent, säger att de valt bort USA på grund av det politiska styret i landet.

Åker till diktaturer

Remvig påpekar samtidigt att svenskarna gladeligen åker till andra, politiskt tveksamma, länder.

– Vi är väldigt blåögda när det gäller vårt resande. Vi åker utan vidare till Arabemiraten som är en ganska stängd diktatur, och till Thailand som är en militärdiktatur, säger Remvig.

Men trots att USA-resandet minskar är landet ändå ett av de mest populära resmålen. Under 2017 noterades 475 000 resor från Sverige till USA, vilket placerar USA på tionde plats på listan över de mest besökta länderna. USA är också det mest populära utomeuropeiska landet.

Toppar listan gör Spanien, med 1 775 000 resor under 2017, dubbelt så många som till Tyskland som intar andraplatsen. Därefter följer Danmark, Grekland, Finland, Italien, Storbritannien, Norge och Frankrike.

Europa toppar klart

Det är med andra ord ganska tydligt att vi helst håller oss till Europa när vi åker på semester utomlands. Reser vi längre bort är det USA som gäller, följt av Thailand och Kanada.

Men långresorna, även om de ökat på grund av sjunkande flygpriser, är i klar minoritet. Av resorna går 76 procent till länder i Europa, 8 procent till Nordamerika, och 7 procent till Asien.

Afrika (3 procent), Centralamerika (2,5), Oceanien (1,5) och Sydamerika (1) svarar för resten.

Totalt gjorde svenskarna 11,7 miljoner semesterresor och 2,3 miljoner arbetsresor utomlands under 2017. Cirka 60 procent av svenskarna åkte utomlands på semester under året. Genomsnittsresan kostade 16 500 kronor per person.