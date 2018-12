Svenskars privata flygresor stor klimatbov

En färsk rapport som Chalmers tekniska högskola i Göteborg gjort på uppdrag av Naturvårdsverket visar på flera ganska obehagliga sanningar om svenskars flygvanor. I alla fall för den som tycker om att resa, och som gärna tar sig en semester i Thailand för att undkomma den svenska gråvintern.

Totalt motsvarade växthusgasutsläppen från svenskarnas flygresor 2017 ungefär 10 miljoner ton koldioxid - ungefär lika mycket som utsläppen från alla personbilar i Sverige. Privatresorna står för fyra femtedelar, och tjänsteresorna för en femtedel.

– Svenskar flyger en sträcka ungefär motsvarande Stockholm - Madrid varje år. Men konsumtionen av flygresor är ojämn inom befolkningen. En tidigare rapport har visat att 20 procent av befolkningen står för över av hälften av utsläppen, säger Jörgen Larsson, forskare inom flyg och miljöpåverkan vid Chalmers tekniska högskola, som tagit fram rapporten tillsammans med kollegan Annelie Kamb.

Planat ut

Sedan 1990 har utsläppen från svenskarnas flygande ökat med 47 procent, men sedan år 2000 har ökningen planat ut och legat på ungefär samma nivå.

Svenskars utsläpp är också fem gånger större än det globala genomsnittet - 1,1 ton koldioxid per person under 2017, mot snittet globalt på 0,2 ton per person.

Samtidigt pekar rapporten på att våra koldioxidutsläpp måste minska rejält för att komma i närheten av de globala klimatmålen om en uppvärmning på 2 grader.

Svenskarnas andel liten

Flyget uppskattas stå för ungefär 4-5 procent av de globala utsläppen. Svenskarnas andel av de totala flygutsläppen är dock liten, under en procent, enligt Jörgen Larsson. Men att andelen är liten gör det inte mindre angeläget att minska utsläppen, förklarar han.

– Enligt FN:s klimatpanel IPCC så måste utsläppen börja minska nu, och upphöra helt inom några decennier. Det gäller alla länder, och alla sektorer. Alla minskningar är lika viktiga. Det är en utbredd föreställning att bara för att utsläpp understiger en viss andel av det totala så skulle de vara mindre viktiga. Det är ologiskt, säger Jörgen Larsson.

Flygvolymerna ökar snabbare än tekniska och organisatoriska effektiviseringar, enligt rapporten.