Svenskt fartyg stoppat på väg mot Gaza

Fartyget, med 12 personer ombord, är det andra som stoppas på kort tid. Aktivistflottans första fartyg, norska al-Awda, stoppades förra helgen. Freedom har tagits till hamnstaden Ashdod.

"Fartyget har övervakats och stoppats i enlighet med internationell lag", skriver israelisk militär i ett uttalande, rapporterar AFP.

"Inget olagligt"

De tolv personerna ombord, sju av dem från Sverige, har tagits in till förhör.

– Vi har inget olagligt på båten och alla människor har sina papper i ordning, det finns ingen anledning för Israel att göra så, säger Dror Feiler.

Ship to Gaza förlorade kontakten med det svenska fartyget under fredagskvällen när det var 40 sjömil från Gaza, och har fortfarande inte hört någonting från personerna ombord. Just nu undersöker aktivistorganisationens israeliska advokat händelsen. Fartyget innehåller medicinsk utrustning.

Vill bryta blockad

Dror Feiler säger att Ship to Gaza kommer att kräva att Israel släpper passagerarna och låter båten fortsätta.

– Man måste betona att båten blivit kidnappad på internationellt vatten, att det är en piratakt. Det kan inte accepteras och vi hoppas att den svenska regeringen ska agera, säger Dror Feiler.

TT: Hur stor chans är det att ni får igenom era krav på att få fortsätta segla?

– Chanserna är inte stora, men det gör inte saken mindre viktig att kräva det som är rätt att kräva, säger Feiler.

Svenska UD uppger att de inte fått någon information om att någon skulle vara formellt gripen, men säger att de följer ärendet.

Syftet med resan är att bryta Israels blockad av Gazaremsan.