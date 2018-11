TT:s inrikes vecko-pm den 3-9 december 2018

Måndag 3 december

GÖTEBORG

Attendo arrangerar stämma för LSS-boende, Hôtel Eggers, Drottningtorget 2-4, kl 10.45.

HELA LANDET

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arrangerar på internationella funktionshindersdagen manifestationer för LSS och personlig assistans. I Stockholm, Norrmalmstorg, kl 16.

LUND

European Spallation Source (ESS) tar det första spadtaget för bygget av ESS Campus, som kommer att ligga intill forskningsanläggningen och bestå av kontor, laboratorier och verkstäder, SEC Reception, Odarslövsvägen 113, kl 8.45

STOCKHOLM

Talman Andreas Norlén väntas nominera Stefan Löfven (S) till statsminister i kammaren, riksdagen, kl 10.

EU-kommissionen i Sverige arrangerar seminarium om klimatfrågorna utifrån ett globalt och EU perspektiv inför klimattoppmötet COP24 i Katowice, Polen, Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, kl 13.

Hovrättsdom i mål mot den så kallade kulturprofilen. Kammaråklagare Christina Voigt är tillgänglig för media per telefon, 010-562 54 49, mellan klockan 14.30-15.30, Svea hovrätt, kl 14.

Institutet för mediestudier arrangerar seminarium om årsboken som visar tillståndet för journalistiken i hela Sverige - Sprider sig de vita fläckarna? Kulturminister Alice Bah Kuhnke deltar, Tryckerigatan 4 på Riddarholmen, kl 16.

STATISTIK

Sverige:

Swedbanks/Silf: Inköpschefsindex, tillverkning, kl 8.30.

Bil Sweden publicerar statistik över nybilsregistrering, kl 9.

Arbetsförmedlingens veckostatistik, kl 10.45.

Tisdag 4 december

GÖTEBORG

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen anordnar den årliga träffen Klimat 2030 i form av ett frukostseminarium, Svenska mässan, kl 9.

Hovrättsdom i mål om äktenskapstvång angående en 13-årig flicka. Föräldrar lovade bort sin dotter genom ett äktenskapskontrakt med för flickan okänd man, Hovrätten för västra Sverige, kl 11.

JÖNKÖPING

Huvudförhandling mot två tonårspojkar som anklagas för att ha mördat en hemlös man i Huskvarna i augusti. En 16-åring är åtalad för mord, eller i andra hand synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. Åklagaren har även väckt bevistalan mot en 14-åring för samma brott. Även den 5/12, 7/12 samt 13/12 (reservdag), Jönköpings tingsrätt, kl 9.

MALMÖ

Sophie Stenbeck Family Foundation och Sara Damber i samarbete med Barnrättsbyrån delar ut Child 10-priset till Eliot Wieslander, Hanna Scott, Jonathan Jayes Green, Jonathan Ryan, Lenni Benson, Matilda Brinck-Larsen, Nora Phillips, Omid Mahmoudi, Sanna Vestin och Stephen W Manning, Scandic Hotel Triangeln, kl 15.

STOCKHOLM

Fossilfritt Sverige och Svensk Exportkredit (SEK) arrangerar konferens Överskott på kapital men underskott på klimatinvesteringar, Sheraton Hotel, kl 9.30.

Stockholm Vatten och Avfall pressvisar Henriksdals nya reningsverk med framtidens avloppsrening och med fördubblad kapacitet med hjälp av ny membranteknik, Värmdövägen 23 i Nacka, kl 10.

Timbro arrangerar seminarium om vilken budget som är bäst för Sverige. Skattebetalarnas vd Christian Ekström och chefsekonomerna Mats Kinnwall från Teknikföretagen, Katarina Lundahl från Unionen samt Jacob Lundberg från Timbro, Kungsgatan 60, kl 12.

Bordläggningsplenum, riksdagen, kl 13.

Vinnaren av Svenska Dagbladets bragdmedalj tillkännages, Epicenter, Regeringsgatan 59, kl 13.

Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden samlas för möte i Finansiella stabilitetsrådet. Efter kommer finansmarknadsminister Per Bolund, i egenskap av rådets ordförande, att finnas tillgänglig för kommentarer i entrén på Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, kl 13.30.

Utrikespolitiska institutet arrangerar seminarium inför klimattoppmötet i Katowice med ambitionen att fastställa reglerna för implementeringen av Parisavtalet. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund deltar, Drottning Kristinas väg 37, kl 18.

RAPPORTER

Sverige:

SAS.

STATISTIK

Sverige:

SCB: Betalningsbalansen, bytesbalans, finansiell balans, tredje kvartalet, kl 9.30.

SCB: Partisympatiundersökningen, val i dag, november, kl 9.30.

Svensk Mäklarstatistik från föregående månad publiceras.

Onsdag 5 december

JÖNKÖPING

Huvudförhandling mot två tonårspojkar som anklagas för att ha mördat en hemlös man i Huskvarna i augusti. En 16-åring är åtalad för mord, eller i andra hand synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. Åklagaren har även väckt bevistalan mot en 14-åring för samma brott. Även den 7/12 samt 13/12 (reservdag), Jönköpings tingsrätt, kl 9.

STOCKHOLM

Saab arrangerar sensorseminarium för media, analytiker och investerare. Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance, deltar, Saabs huvudkontor, Olof Palmes gata 17, 5 tr, kl 13.

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) arrangerar seminarium om allmännyttans förändrade roll på bostadsmarknaden, Martin Grander från Malmö Universitet har, i sin avhandling "For the benefit of everyone?", undersökt vad lagförändringen 2011 har inneburit för bostadsföretagen, Drottninggatan 29, kl 8.15.

Statsministerprövning i kammaren för Stefan Löfven (S), riksdagen, kl 9.

Kreativa Europa Desk Sverige anordnar seminarium på temat europeiskt kulturarv. Under 2018 firas Europaåret för kulturarv runt om i hela Europa, ett EU-initiativ för att betona kulturarvets betydelse för kulturell mångfald och interkulturell dialog, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, kl 9.

Riksbanken publicerar företagsundersökning för november, kl 9.30.

Nobelstiftelsens presskonferens om Nobelveckan (pristagare är ej närvarande), Nobelmuseet, Stortorget 2, Gamla Stan, kl 10.

Union to Union arrangerar seminarium om Thailand, ett av våra mest populära resmål - men också en militärdiktatur där mänskliga rättigheter inte är självklara, ABF-huset, Hjärtat, Sveavägen 41, kl 11.30.

Sveriges Radio presenterar årets värdar för Vinter i P1 i en direktsändning i P1. Efter sändningen finns tid för enskilda intervjuer med Vintervärdarna, Studio 8, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, kl 13.

Huddinge kommun presenterar en utställning med Ewert Karlsson, känd under signaturen EWK, som var en av Sveriges främsta politiska illustratörer. I år skulle denne tidigare Huddingebo ha fyllt 100 år. Pressträff och samtal med några ur EWK:s familj, Fullersta Gård, Huddinge, kl 15.

Debatt om förslag (beslut kl 16), riksdagen.

RAPPORTER

Sverige:

Clas Ohlson.

STATISTIK

Sverige:

Swedbanks/Silf: Inköpschefsindex, tjänster, kl 8.30.

SCB: Produktionsvärdeindex, oktober, kl 9.30.

SCB: Industrins orderingång och omsättning, oktober, kl 9.30.

SCB: Befolkningens utbildning, 2017, kl 9.30.

Torsdag 6 december

GÖTEBORG

Trafikverket arrangerar seminarium om handlingsplanen som är en gemensam kraftsamling kring digitalisering av transportsystemet för säkra och hållbara stadsmiljöer. Infrastrukturministern, Trafikverkets gd Lena Erixon, Maria Krafft från Trafikverket, Stefan Eglinger från Göteborgs stad, Mikael Ranhagen från Stockholms stad medverkar, Visual Arena, Lindholmspiren 3-5, Lindholmen Science Park, kl 10.30.

JÖNKÖPING

Växjö kommun bjuder in till invånardialoger för att diskutera Växjös framtid, alltså hur kommunen i framtiden ska vara att bo, leva och verka i, Lammhults Folkets hus, Jönköpingsvägen 10, kl 18.

STOCKHOLM

Fossilfritt Sverige och Hagainitiativet arrangerar seminarium om medias roll i klimatomställningen, Myntkabinettet, Slottsbacken 6, kl 8.

Institutet för näringslivsforskning (IFN) och Dialogos förlag anordnar seminarium om svårigheten att ta sig in på arbetsmarknaden för lågutbildade och utrikesfödda. Seminariet utgår från boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, kl 8.30.

Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar en konferens med fokus på den öppna förskolan som arena för språkstöd och integration, Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, kl 10.

Debatt om förslag (beslut kl 16), riksdagen, kl 12.

Nobelpristagarna signerar stolar på Nobelmuseet, Nobelmuseet, Stortorget 2, Gamla Stan, kl 14.

Karolinska institutets pressträff med årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna Campus, kl 14.

SNS och Nobelcenter arrangerar seminarium Från ekonomisk vetenskap till klimatpolicy med professor William D Nordhaus, årets mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel, Jakobsbergsgatan 18, kl 14.15.

Utrikespolitiska institutet arrangerar seminarium om nedrustningsavtalet INF med bakgrund av att USA:s president Donald Trump sagt att landet planerar att dra sig ur det historiska nedrustningsavtalet som slöts mellan USA och Sovjetunionen 1987, Drottning Kristinas väg 37, kl 17.

VÄSTERÅS

Huvudförhandling inleds mot en 54-årig man misstänkt för mord på en 57-årig kvinna som försvann från sitt hem i Västerås i maj 2017. Åtalet innefattar även misstankar om brott mot griftefrid och bedrägeri mot samma kvinna, Västmanlands tingsrätt, kl 9.

STATISTIK

Sverige:

Socialstyrelsen: Statistik om stroke, 2017, kl 9.

SCB: Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, 2018, kl 9.30.

SCB: Fastighetspriser och lagfarter, småhusbarometern, november, kl 9.30.

SCB: Konjunkturstatistik över sjuklöner, tredje kvartalet, kl 9.30.

Riksrevisionen om statlig tillsynsvägledning, granskning om hur det funkar på fyra områden: alkoholtillsyn, kemikalietillsyn, livsmedelskontroll och miljötillsyn, kl 8.

Fredag 7 december

GÖTEBORG

Ekocentrum anordnar seminarium om hållbar utveckling och vad det innebär att bli klimatpositiv, Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, kl 9.

JÖNKÖPING

Huvudförhandling mot två tonårspojkar som anklagas för att ha mördat en hemlös man i Huskvarna i augusti avslutas. En 16-åring är åtalad för mord, eller i andra hand synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. Åklagaren har även väckt bevistalan mot en 14-åring för samma brott, Jönköpings tingsrätt, kl 9.

Hovrättsdom mot en 35-årig man som i Eksjö tingsrätt dömdes till 18 års fängelse för ett mord i Vetlanda, Göta hovrätt, kl 11.

STOCKHOLM

Sectra håller telefonkonferens med anledning av delårsrapport, kl 10.

EU-nämnden sammanträder, Skandiasalen (N3), kl 9.

Svenskt Näringsliv arrangerar seminarium om svensk-brittiska relationer med anledning av brexit. Medverkar gör bland andra Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke, Investor-ordförande Jacob Wallenberg, Storbritanniens ambassadör David Cairns, Storgatan 19, kl 9.

Svenska Röda Korset arrangerar samtal om Jemen med Sveriges sändebud för krisen Peter Semneby, Medelhavsmuseet, hörsalen, Fredsgatan 2, kl 9.

Vetenskapsakademien håller presskonferens med årets Nobelpristagare i fysik, kemi och ekonomi. Möjlighet till intervjuer med pristagarna finns, Lilla Frescativägen 4A, kl 9.30.

Karolinska institutet arrangerar föreläsning med årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, Aula Medica, Karolinska institutet, Nobels väg 6, kl 14.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström deltar vid firandet av Komvux 50-årsjubileum i Södertälje.

RAPPORTER

Sverige:

Sectra.

STATISTIK

Sverige:

Riksgälden: Statens nettolånebehov, november, kl 9.30.

SCB: Offentligt ägda företag, 2017, kl 9.30.

SCB: Skörd av potatis, 2018, kl 9.30.

SCB: Partisympatiundersökningen, parti-, EU- och euro-sympatier, november, kl 9.30.

SAS publicerar försäljningssiffror från föregående månad, kl 11.

Lördag 8 december

STOCKHOLM

Vetenskapsakademien arrangerar föreläsning med årets Nobelpristagare i fysik, kemi och ekonomi, Aula Magna, Stockholms universitet, kl 9.

Nobels priskonsert för årets Nobelpristagare, Konserthuset, kl 19.

Hundmässan inleds (till 9/12), Stockholmsmässan i Älvsjö.

Söndag 9 december

STOCKHOLM

Nobelveckans dialog om vattenfrågor, Stockholm City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, kl 10.