Två begärs häktade för grov våldtäkt

Två män har begärts häktade misstänkta för en grov våldtäkt i Malmö under valborgsmässoafton. Ytterligare tre män är anhållna i samma ärende. Samtliga fem greps under helgen. Brottet ska ha skett under valborgsmässoafton i en lägenhet i Malmö och brottsoffret är en kvinna som är över arton år.(TT)