Två män åtalas för en serie pistolrån

Två män, båda i 20-årsåldern, åtalas vid Vänersborgs tingsrätt för en serie rån under hösten. Enligt åtalet har de från september till november förra året utfört fyra rån mot privatpersoner och butiker i Bohuslän.

Personalen i en pizzeria hotades med pistoler och slogs ner i september och i oktober rånades en privatperson under pistolhot. I november rånades en annan privatperson under pistol- och knivhot och en av männen rånade själv en taxichaufför under pistolhot.

Vid rånen har de två kommit över några mobiltelefoner, en surfplatta och mindre summor i kontanter. Vid några av rånen har även en tredje oidentifierad man deltagit.

Rånen framstår enligt åtalet som brutala. Vid flera fall har pistolerna riktats mot offrets tinning. Båda männen åtalas samtidigt för flera fall av ringa narkotikabrott. De nekar till rånen men erkänner narkotikabrotten.