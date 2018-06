Utbrändhet kan spåras med tops

Ett enkelt salivtest kan avgöra om en person är överdrivet stressad eller på väg att gå in i väggen, enligt en ny studie.

Med hjälp av en vanlig topsning kan man avgöra hur höga nivåer av stresshormonet kortisol en person producerar. Om testet utförs vid flera tillfällen under en arbetsdag är det mer tillförlitligt än till exempel blodprover, enligt studien. Den har utförts av forskare vid Österrikes myndighet som hanterar sjukvårdsförsäkringar och publiceras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Hos personer som lever under normal stress stiger kortisolnivåerna på morgonen, för att sedan avta gradvis under dagen. Hos stressade personer är nivåerna mycket högre och i värsta fall kan hormonet produceras under en hel dag.

Med salivtesterna kan man identifiera vilka personer som lider högst risk att bli utbrända och behandla dem i förebyggande syfte, enligt forskarna.