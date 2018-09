Väljarnas bild av integration alltför dyster

Sifo har ställt frågor om bland annat integration och sysselsättning och om hur man upplever att det förändrats sedan förra valet 2014.

61 procent av de tillfrågade tror att det så kallade sysselsättningsgapet, det vill säga att inrikes födda arbetar i större utsträckning än utrikes födda, har ökat under mandatperioden.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har gapet inte växt. Tvärtom så visar SCB:s siffror på en marginell minskning, även om den ligger inom en statistisk felmarginal.

Bara 16 procent svarar rätt, det vill säga att gapet är oförändrat.

SCB:s statistik visar också att sysselsättningen har ökat, för båda grupper, mellan 2014 och 2017.

Just statistik över sysselsättning ifrågasätts ibland, eftersom det räcker med att ha arbetat en timme under en vecka för att räknas som sysselsatt. Men då definitionen varit densamma under de jämförda perioderna fungerar den för jämförelser över tid.

– I grund och botten tror jag att det är en konjunktureffekt. Men jag ska inte förneka att regeringens politik kan ha haft effekt, säger nationalekonomen Joakim Ruist till SvD.

I ett blogginlägg jämför Ruist Sverige med övriga Europa, och konstaterar att "Sverige presterar bättre än ett europeiskt genomsnitt vad gäller flyktingars sysselsättning".

Sifoundersökningen visar även att Sverigedemokraternas väljare har en mörkare verklighetsbild när det handlar om migration och integration.