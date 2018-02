Damernas slalom riskerar att blåsa bort

OS-arrangörerna i Pyeongchang har det inte lätt med vädret. Senaste grenen att drabbas av de hårda vindarna är damernas slalom.

Inledningsvis meddelades det att första åket skulle skjutas upp i en timme, senare kom information om att förseningen blir på bara 30 minuter. Men vindarna vägrar att ge sig och starten har fått flyttas fram ännu en gång.

Senaste budet är att första åket nu i stället startar klockan 03.45 svensk tid, det andra åket sedan 06.45.

Slalompisten är en backe som borde passar svenskorna. Men också amerikanska superstjärnan Mikaela Shiffrin.

Maria Pietilä Holmner, på plats för att jobba för Eurosport, tycker att framför allt starten av backen borde passa Frida Hansdotter.

– Backen ser fin ut, det är fint underlag och den ser rytmisk ut, säger hon till TT.

– Det passar Frida otroligt bra första början, att det är brant och tufft. Det gäller att ha högt tempo och komma in i den här rytmen.

Ett problem bara: den flackare avslutningen passar snarare Mikaela Shiffrin, som är storfavorit till guldet.

– Hon brukar alltid lägga in en extra växel. Så här gäller det nog för svenskorna att inte vara nöjda, utan hela tiden jobba på och lägga in ytterligare två växlar om Shiffrin lägger in en, säger Pietilä Holmner.