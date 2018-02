Grishockey ska ge ny skräll

Den 28-åriga Linköpingsforwarden var en av nycklarna när Damkronorna skrällde i OS-kvartsfinalen mot Finland för fyra år sedan i Sotji och vann med 4-2.

Winberg har sköna minnen från den heroiska insatsen då hon spelade fram till tre av de svenska målen.

För henne är det ett av landslagskarriärens skönaste ögonblick. Då var Limhamnsprodukten ändå med och avgjorde semifinalen i OS 2006 mot USA när Damkronorna skrev historia och tog silver.

– Vi var ju inte tippade att vinna, det var en härlig känsla. Vi hade en riktigt bra lagsammanhållning i just den matchen och kände att det var möjligt att göra det. Det spelade ingen roll att vi hade förlorat alla matcher mot dem under säsongen, vi skulle bara in och vinna, minns hon.

Samma förutsättningar

Nu, fyra år senare och i sin fjärde OS-turnering, är förutsättningarna ungefär desamma.

Finland är storfavorit, har vunnit fem av sju landskamper under säsongen, men Damkronorna drömmer om en ny dunderskräll som i slutändan ska leda till medalj.

Det sistnämnda gick ju i stöpet 2014 efter en dålig slutperiod i bronsmatchen mot Schweiz.

Finland har sju spelare i sin trupp som till vardags spelar i svenska klubbar i SDHL och tre av dem ingår i den fruktade förstafemman - backen Jenni Hiirikoski, Luleå, och forwardsduon Michelle Karvinen, Luleå, och Riikka Välilä, HV71. De har stått för nio poäng hittills.

"Förstöra mycket"

Det är där grishockeyn kommer in i bilden.

– Den femman är riktigt duktig. Det gäller att spela tufft och fysiskt mot dem. Man vet ju själv att det inte är lika roligt att spela när det är riktigt grisig hockey. Så det är väl det vi måste göra, förstöra mycket och sedan sätta dit chanserna när vi får dem.

Förbundskaptenen Leif Boork vaskar om i tre av kedjorna inför Finlandsmatchen, men lämnar Pernilla Winbergs enhet med Rebecca Stenberg och Hanna Olsson ograverad. Den kedjan har sett vass ut, även om Olsson fortfarande är mållös.

– Det har funkat bra, vi har en bra känsla i kedjan. Personligen har det också känts bra, jag har kommit till många lägen. säger Winberg som med två mål och en assist hittills är en av fyra i laget som gjort tre poäng.