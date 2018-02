Tyskarna i medaljtoppen - tack vare öl

När svenske skidskytten Sebastian Samuelsson skrällde och tog OS-silver sade Wolfgang Pichler att medaljen firades med några öl. Det uppskattades inte av Sveriges olympiska kommitté (SOK) som tog förbundskaptenen i örat efter uttalandet. I Pichlers hemland Tyskland är förhållningssättet till drycken minst sagt annorlunda, även under OS. Nästan alla tyska skidåkare uppges svepa i sig öl - alkoholfri sådan - i samband med träning, skriver New York Times. Ett tyskt bryggeri har sett till att landets OS-trupp har fått tillgång till 3 500 liter öl under spelen i Pyeongchang.

– Det är väldigt bra att dricka efter träning och tävling, säger skidskytten och silvermedaljören Simon Schempp till tidningen.

Sponsrad ölstudie

Skidlandslagets läkare Johannes Scherr hänvisar till en studie, bekostad av ett bryggeriföretag. Löpare i München maraton drack alkoholfri öl varje dag i tre veckor före loppet och två veckor efteråt. Andra deltagare fick en sorts placebodryck. Mätningen visade enligt Sherr att löparna som drack öl fick färre inflammationer och infektioner jämfört med de som fick placebodrycken.

– Det var ganska överraskande. Nu fick vi bevis - det är hälsosamt, sa Scherr till New York Times.

Han publicerade även resultaten i tidsskriften Medicin & science in sports & exercise.

Skepsism hos SOK

Linda Bakkman, näringsfysiolog vid Sveriges olympiska kommitté, uppger för TT att öl inte är något som den svenska OS-truppen förses med.

– Vi är alltid öppna för att ligga i framkant och vara uppdaterade på de senaste rönen. Om det finns övertygande bevis för att det här är bra, så vore det en sak. Men i dagsläget är jag inte alls övertygad om att det är någon succémetod, säger hon.

Att tyskarna satsar på öl som återhämtningsdryck kan ha att göra med viljan att testa nya grepp, tror Bakkman.

– Det finns alltid en placeboeffekt i att göra nya saker inför mästerskap. Och vätska, kolhydrater och D-vitamin är inte fel.

Måste finna substans

Hon minns när norrmännen satsade hårt på en dyr dryck som sedan visade sig innehålla vatten och salter.

– Det fick spridning. Men det är klart, när nationer har varit överlägsna som Norge så sätter det en hel del griller i huvudet på konkurrenterna. Vad är det som gör dem så bra, kan det finnas något i det här. Det kan ge ett mentalt övertag om man har en kommunikativ plan kring det. Den drycken ansågs då vara en mirakeldryck, men det fanns inte så mycket substans i det. Men har man kört det några gånger och samtidigt fått resultat, då är det lätt att tillskriva det större effekt än vad det kanske har. Så vi lugnar oss med den alkoholfria ölen, säger hon.