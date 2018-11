17-åring fixade IFK Göteborgs seger

Det har varit en av de tyngsta säsongerna i IFK Göteborgs historia. Men på söndagseftermiddagen bröt Blåvitt en svit på tre raka förluster. Och tack vare trepoängaren klättrade Göteborg från 13:e till tolfte plats i tabellen.

Blåvitt kom närmast från 0-3 hemma mot Malmö i Tobias Hyséns avskedsföreställning - men mot Örebro fick han vila på grund av skada.

Återväxten god

Och på söndagen kan även försvarsveteranerna David Boo Wiklander och Emil Salomonsson ha gjort sitt i Blåvitt då båda har ett utgående kontrakt. Men Benjamin Nygren visade alltså att det finns återväxt i klubben med två snygga mål.

Inför avspark på Behrn arena vecklade bortaklacken ut en banderoll med texten: "Under klubbens mörkaste dar är det vi som alltid står kvar".

Men redan efter sju minuter kunde anfallaren Benjamin Nygren glädja den stora IFK-klacken då han efter en kontring enkelt och iskallt placerade in matchens första mål bakom Örebromålvakten Oscar Jansson. 17-åringen som i våras skrev A-lagkontrakt gjorde därmed sitt första allsvenska mål i andra matchen från start.

– Skitkul att få göra första allsvenska målet. Jag får en fin framspelning och placerar in den, sade Benjamin Nygren till C More i pausen.

– Jag är tacksam att jag fått chansen från start igen. Det betyder mycket för en ung spelare som mig, sade Nygren som efter sitt mål kastade sig i famnen på tränaren Poya Asbaghi.

Fixade straff

Och tio minuter in i andra halvlek fixade Benjamin Nygren också en straff när han drogs omkull av Michael Almebäck som dessutom fick rött kort. Giorgi Kharaishvili klev sedan fram till punkten och lyfte kyligt in 2-0 med en elegant chip. En Panenka-straff.

I den 84:e minuten styrde sedan olycklige David Boo Wiklander in 2-1 i eget mål. Men strax före ordinarie tid fick Benjamin Nygren sista ordet när han placerade in 3-1.

Örebro slutar till sist på nionde plats i den allsvenska tabellen och stjärnanfallaren Nahir Besara som har ett utgående kontrakt gjorde med största sannolikhet sin sista match i ÖSK-tröjan.