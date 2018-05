"Blåvitt" vann klassikermötet mot MFF

Ettan mot tvåan i maratontabellen. Mesta mästarna Malmö FF, med 20 SM-guld, mot IFK Göteborg, med 18 SM-titlar. Med rätta kallas prestigemötet mellan de båda klubbarna för ett klassikermöte.

De senaste säsongerna har dock MFF ett mentalt övertag på sin stora rival. Förutom fem SM-guld på 2010-talet - Göteborg tog sitt senaste 2007 - har skåningarna spelat tolv raka matcher (inklusive den tilldömda 3-0-segern 2016) utan att förlora mot "Blåvitt". Senaste segern kom i Svenska cupen-kvartsfinalen (1-0) i mars.

Nätade mot moderklubben

MFF dominerade även i spelet under den första halvleken, men IFK Göteborg svarade för en stabil defensiv insats och lät hemmalaget mest oroa med farliga inlägg och hörnor . I stället var det Göteborg som tog ledningen och det var en spelare som har Malmö FF som moderklubb som svarade för målet.

Victor Wernersson lämnade MFF som junior och via Syrianska och danska Vejle kom 20-åringen till "Blåvitt" inför den här säsongen. Nu svarade Wernersson för sitt första allsvenska mål i karriären när han fick fritt fram efter att MFF:s högerback Eric Larsson schabblat på mittbacken André Calisirs långboll i den 42:a minuten.

Repliken kom från en anfallare som är fostrad i Backa på Hisingen i Göteborg. Carlos Strandberg hade redan i den första halvleken visat sin explosivitet och styrka. Nu sprintade han ifrån ett koppel av bortaförsvarare och skickade in 1-1 via ribban bakom Pontus Dahlberg i den 54:e minuten.

Göteborg närmare 3-1

En start på någon vändning var dock inte MFF:s kvittering. Blott fyra minuter senare svarade Emil Salomonsson för en jättelöpning på sin högerkant på en långboll från Mix Diskerud. Salomonsson väntade in bollen, skickade in den i straffområdet med ett tillslag och där kunde August Erlingmark trycka in segermålet.

MFF tryckte på för en kvittering, men precis som tidigare under matchen hade hemmalaget svårt att komma till klara lägen. I stället var inhopparen Vajebah Sakor endast en ribbträff från att göra 3-1 till Göteborg.

Regerande mästarlaget Malmö är nu åtta poäng efter serieledande Hammarby - trots att skåningarna har en match mer spelad.