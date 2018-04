BP nära snuva Norrköping på premiärpoäng

Managern Jens Gustafsson bygger nytt på Östgötaporten. Fyra av vinterns nyförvärv fanns i startelvan i premiären mot Brommapojkarna. Isak Pettersson i målet, Ian Smith på en mittfältskant, Simon Thern som central spelfördelare och Jordan Larsson på topp.

Det kan nog bli bra, kanske riktigt bra på sikt.

Teknisk, passningsorienterad och offensiv fotboll är tanken. Det som bjöds från den menyn gjorde ingen besviken.

Men det är det där med effektiviteten.

Ett rakare, något enklare spel skulle inte skada emellanåt. Minus en och annan omställning från Brommapojkarna handlade det mesta länge om IFK Norrköping. Dominansen var långa stunder total och möjligheterna många.

Missade öppet mål

Jordan Larsson, 20, hämtades hem från NEC Nijmegen för att få fart på karriären. Han kunde och borde ha gett sig själv en lysande start i sin nya klubb. Från bara några meter nickade han över sedan Nikola Petric släppt retur rakt ut på Gudmundur Thórarinssons vänsterskott.

Norrköping matade på. Snyggt, stiligt men inte värre än att ett välorganiserat BP-försvar städade undan det mesta.

"Enkla lösningar med bollen" skrek Jens Gustafsson med några minuter kvar av första halvlek. Kort senare kom 1-0.

David Moberg Karlsson gjorde några dragningar på liten yta, kom loss. Det första skottet blockerades, det andra hittade in till vänster om Petric.

– Mitt första allsvenska mål var mot BP med "Blåvitt". Hade vi haft siktet lite bättre inställt hade vi gjort ett par mål till, sade Moberg Karlsson till C More.

Straffmål av Holmberg

Norrköpings tre poäng borde ha varit på banken redan i pausen, definitivt i början av andra. Men chans på chans brändes.

Då gick det som det emellanåt gör. BP fick en möjlighet - och tog den. Antonio Nieves Martín nickade Markus Gustafssons hörna - nykomlingens andra i matchen - i ribban och Martin Rauschenberg Brorsen slog in kvitteringen från nära håll.

Mål får konsekvenser, inte minst mentala. BP lyfte spelet, vågade mer och hade lägen som kunde ha gett en överraskande premiärseger.

Samtidigt fortsatte IFK Norrköping att sprida bollar i nätet mellan planen och den egna klacken på kortsidan.

Norrköping plockade in Arnór Sigurdsson och Simon Skrabb. Bytena gav effekt. Sigurdsson bröt in, fälldes klumpigt av Tim Söderström. Domaren Mohammed Al-Hakim stod i princip bredvid och Kalle Holmberg slog in straffen i 77:e minuten.