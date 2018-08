Bra andrarunda av Peter Hanson

Peter Hanson fortsätter att spela bra på Europatourtävlingen i golf utanför Prag. Visserligen blev det bara en birdie på fredagen jämfört med torsdagens sju då han gick på 66 slag. Men det blev dessutom en eagle på hål 1 och inga bogeys.

De 69 slagen, tre under par för dagen, och nio under par totalt innebär att Hanson klättrar i toppen och ligger på en femteplats när halva startfältet har spelat klart.

Christofer Blomstrand är två under par men riskerar att missa helgens spel då det just nu behövs tre under par för fortsatt spel.