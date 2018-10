Tvåmålsskytten: "Vi är påkopplade från start"

Färjestad sågs som en av de stora guldfavoriterna inför säsongen och vann även premiärmatchen mot HV71 hemma i Karlstad med 3-1.

Sedan tog det stopp - både mål och poängmässigt.

Efter bara fem mål framåt på seriens fem inledande matcher hade Karlstadslaget oväntad bottenkänning i tabellen.

Förväntningarna och inte minst förutsättningarna med en skicklig spelartrupp hade blivit lite för trevliga att luta sig emot:

– Vi hade ett litet snack där vi frågade oss om det berodde på att vi själva hade målat upp oss som favoriter eller om det var för att media hade målat upp den bilden. Vi kanske trodde att det skulle göra sig självt. Men vi sade att vi måste börja i rätt ände och det har vi verkligen gjort sedan dess och då har det lossnat, säger Jesper Olofsson.

Läcker 3-0-backhand

Och Färjestad - som nu har klättrat till en sjätteplats - har fyra raka segrar och har gjort 24 mål på de fem senaste matcherna.

Sex av de målen kom på lördagskvällen mot ett Brynäs som inte alls hängde med och just Olofsson stod för två av fullträffarna.

Den läckraste när Färjestadsforwarden på ett minst sagt avigt sätt ställde Brynäsmålvakten David Rautio vid bortre stolpen och sedan vinklade in 3-0 med en backhand vid andra sidan av målet i slutet av första perioden.

Vid hans 6-0-mål stal lagkamraten Linus Johansson pucken av Brynäs backtalang Victor Söderström bakom målet innan han lade in pucken till 26-åringen i slottet.

– Bra gjort av Linus. Sedan smaskar jag in pucken. Vi spelade rejält och gick hela vägen in i situationerna. Alla har börjat förstå vikten av att vi går åt samma håll, att vi gör det hårda jobbet först. Det här var ett bra kvitto för oss, säger Olofsson.

Present till Werner

Just den sammansvetsade känslan gjorde sig påmind inför tredje perioden när Färjestad ledde med 5-0 och bestämde sig för att ge 21-årige målvakten Adam Werner en speciell kväll:

– Vi sade att vi hjälper varandra att spela fem mot fem och stänger ner dem så mycket som det bara går så att han får hålla nollan. Hans första i SHL. Det lyckades vi med.

Lagkamraten Per Åslund fick dock se större delen av matchen från omklädningsrummet efter en tidig tackling mot huvudet, från sidan, av Brynäs Jesper Jensen.

Detta av säkerhetsskäl, berättar Mattias Hell som är medicinskt ansvarig i Färjestad.

– Just nu mår Per bra men vi vet att det kan vara lite fördröjda symtom i morgon eller övermorgon så vi får se närmsta dagarna hur han mår då. Mår Per fortsatt bra så kan han börja träna på måndag.