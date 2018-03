Brynäs till kvartsfinal efter snabba mål

I fjol tog sig Brynäs hela vägen till SM-final, som HV71 sedan vann.

Nu har Gävle-laget tagit ett första kliv mot en ny final, när man är klar för kvartsfinal mot Växjö.

– Vi ska göra allt för att vinna fyra matcher, säger Ölund.

Fjolårsfinalisten Brynäs satte full fart direkt i den tredje och helt avgörande åttondelsfinalen mot Luleå. Första målet kom efter 3.48, genom Juuso Ikonen. Bara 21 sekunder senare kom det andra målet, inslaget av Emil Larsson sedan pucken farit runt framför Luleå-målvakten Filip Gustavsson och domarna fått konsultera videogranskarna för att kolla att det inte varit någon hög klubba inblandad.

Gustavsson byttes ut, Joel Lassinantti tog över i Luleå-målet.

– Jag ville få energi, det var inget som Filip skulle lastas för. Men det var inget kul att starta med att släppa in två mål, förklarar Luleå-tränaren Thomas Berglund målvaktsbytet, för C More.

"Riktig kalldusch"

Det dröjde nästan tolv minuter innan hemmalaget kunde skjuta sitt första skott på mål. I slutet av första perioden tog Luleå över allt mer av spelet.

Men det var Brynäs som gjorde nästa mål, Ikonen som gjorde sitt andra må för kvällen i början av andra perioden.

– 3-0 var en riktig kalldusch och vi fick då börja jaga igen, säger Berglund.

Luleås första mål kom efter 8.15 genom Emil Larsson som gjorde sitt första mål i slutspelet. Även det målet videogranskades för misstänkt hög klubba.

En dryg period senare gjorde Robin Kovacs 2-3.

Men närmare än så kom inte Luleå. Linus Ölund slog in 4-2 i tom bur med 45 sekunder kvar av matchen. Luleå går nu på semester medan Brynäs inleder kvartsfinalspelet på söndag.

En bra tändvätska

För Brynäs-målvakten David Rautio var det speciellt att få möta Luleå i åttondelsfinalen. Han är född och uppvuxen i Luleå.

– Det hade varit hemskt att bli utslagen av Luleå så det var en bra tändvätska, säger han till C More.

Förklaringen till att just Brynäs kunde vinna åttondelsfinalen säger han är:

– Att vi hittat jämnheten, då är vi svåra att slå. Under säsongen har vi visat att vi är ett bra lag, men vi har haft stora dippar.