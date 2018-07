Daniel Cormier vann tungviktstiteln i UFC

Alexander "The Mauler" Gustafssons största konkurrent Daniel "DC" Cormier vann tungviktsmästarbältet i UFC mot Stipe Miocic under morgonen i UFC 226 i Las Vegas. Med en vänsterkrok sent i första ronden sänkte Cormier den dåvarande mästraren Miocic vilket gör honom till mästare i både lätt tungvikt och tungvikt.

– I dag har jag äntligen åstadkommit allt, sa han till Joe Rogan i segerintervjun efter matchen.

Alexander Gustafsson som slåss i lätt tungvikt och som förlorade mot Daniel Cormier 2015 var redan tidigare i april ute och uttalade sig om att han ville ha en returmatch mot den numera dubble mästaren.

– Du vill inte möta mig igen, låtsas inte, sa Cormer i UFC Tonight, enligt Aftonbladet.

– Självklart vill jag möta dig, jag älskade det senast, svarade Gustafsson då.

Men det är oklart om det blir någon ny match mot Cormier för Gustafsson. Först ska svensken möta Volkan Oezdemir den fjärde augusti och Daniel Cormier har även själv sagt att han ska avsluta sin karriär efter matchen mot Miocic. Men något sådant beslut annonserades inte i segerintervjun och Cormier kallade i stället upp den tidigare mästaren Brock Lesnar som satt i publiken och utmanade honom. Lesnar besvarade gesten med att knuffa Cormier.