Dantorp leder Scottish Open

Jens Dantorp fortsätter att spela bra i Europatourtävlingen Scottish Open. Inför sista dagen kommer 29-åringen att gå ut i ledning.

Under tredje rundan, så kallade "moving day", gick skåningen runt på 68 slag, två under par. Han hade dock en knackig inledning och låg ett över par efter tre hål. Då räddade han i stället rundan på de tre sista hålen, med tre raka birdies, vilket gör att han nu leder tävlingen på 13 under par. Bland de sex spelare som delar andraplatsen, ett slag bakom Dantorp, finns svensken Alexander Björk.