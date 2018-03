Djurgården en seger från semifinal

Med underläge 1-2 i matcher var Linköping piskat att vinna hemma för att inte riskera att säsongen ska kunna ta slut i Stockholm på måndag.

Östgötarna fick också straff efter bara en dryg minut - men Mathis Olimb klarade inte av att överlista Joacim Eriksson.

I stället tog Djurgården ledningen bara halvminuten senare då Axel Jonsson Fjällby smällde upp ett stenhårt skott i krysset.

Monstret borta igen

LHC:s förstemålvakt Jonas "Monstret" Gustavsson var fortfarande sjuk och ersättaren Jakob Johansson kunde inte heller stoppa Linus Hultström skott i powerplay i början av den andra perioden.

Linköping reducerade visserligen genom Kristian Näkyvä i spel fem mot fyra - men sedan drog hemmalaget på sig flera utvisningar.

Med två man mer på isen dundrade Hultström in sin andra fullträff för dagen fram till 3-1 för Djurgården.

– Det är en okej period av oss, men vi kan ännu bättre. Vi börjar den andra perioden lite svagt, men sedan blev det bättre, sade Linus Hultström till C More i paus.

– Vi får inte ner pucken tillräckligt djupt och kommer inte till några långa anfall. Lite dålig tajming mellan oss, sade Linköpings Jakob Lilja.

Spännande på slutet

LHC fick framför allt tryck i slutet av den sista perioden - och då kom också reduceringen i numerärt överläge genom en riktig projektil i krysset av Andrew Gordon.

I det läget återstod en minut och 40 sekunder för Linköping att få till en kvittering med målvakten utplockad.

Men laget slarvade och Axel Jonsson Fjällby kunde sno åt sig pucken - och lyfta in den i tom bur.

Därmed räcker det med en till vinst för att skicka ut Linköping ur slutspelet.

– Jag har flytet med mig just nu. Det är väldigt skönt och lägligt att det funkar just nu, sade Axel Jonsson Fjällby till C More.

– Vi är för uddlösa för att vinna. Djurgården får spela på sina villkor och det håller inte, sade Linköpings tränare Dan Tangnes.