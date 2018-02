Brodin tillbaka på Hovet: "Mäktigt"

Daniel Brodin gjorde comeback efter en tio månader lång skadeperiod. Det var under en landskamp mot Lettland i april förra året som den 28-årige forwarden drog av korsbandet.

Men i den förra SHL-omgången var han åter på isen. Då blev det totalt fyra minuters speltid när Djurgården tog en tung 3-1-seger borta mot serieettan Växjö.

I hemmamötet med jumbon Karlskrona fick Brodin ett hjärtligt, rungande, välkomnade av publiken på Hovet alldeles före matchstart.

– Det var skitkul att visa att man var tillbaka och lyssna på ljudet, det var mäktigt, säger Daniel Brodin.

Tränar hårt

Åtta minuter blev det i Djurgårdens 7-0-pulverisering, inget poäng av Brodin dock, efter att fem mål rasat in i en strid ström i den sista perioden.

– Det känns bra, jag känner mig i bra form, säger han efter sin andra match sedan återkomsten från långtidsskadan.

TT: Vilka detaljer känner du att du behöver slipa på innan du är tillbaka på allvar?

– Lite mer taktiska detaljer, vart man ska vara på planen exempelvis. Farten och spelet tycker jag känns bra.

TT: Du känner dig redo för 20 minuter snart?

– 15 i alla fall. Nä, men jag känner mig i bra form och jag tränar hårt för att komma tillbaka.

Robert Ohlsson, Djurgårdens tränare, tycker att Brodin är en välkommen injektion i truppen.

– Han har energi och han stoppar in näsan där det gör lite ont och är en obekväm spelare, han kommer hjälpa oss längs sargerna och framför målet. Han gillar också att smaska på därute, en och en annan tackling kommer han att dela ut. Extra kul att ha honom i lineupen i dag, man märkte att fansen har saknat honom, säger han.

"Accepterar och gå vidare"

Det var annars en match som präglades av många utvisningsminuter (14 till Djurgården, 51 till Karlskrona) och såklart en uppsjö mål, men inget för Karlskrona.

De fick förvisso in en puck med drygt en minut kvar av andra perioden, men målet blåstes bort, då Mattias Guter dråsat bryskt in i Adam Reideborn i målet med pucken.

Ett vansinnigt beslut av domarna, tyckte Guter.

– Det är åt helvete, jag får en crosschecking av deras kille in på Adam (Reideborn) och de är bara att fria, det är patetiskt. Jag vet inte om de vill att vi ska åka ut ur ligan. Nåt skumt är det, säger han till C More.

Karlskronas assisterande tränare Mikael Aaro ger sin bild av situationen.

– Det kändes som att det skulle vara mål men situationen är svårbedömd. De har ju ett videorum som kollar på situationen. Vi kan inte göra så mycket åt det, den bedömningen är gjord, det är bara att acceptera och gå vidare, säger han.

"Jag har vilat nog"

Nu tar SHL ett kortare OS-uppehåll. Tabelltvåan Djurgården möter i nästa omgång Linköping hemma, Karlskrona får ta nya tag i jakten på säker mark mot Brynäs borta. Båda matcherna spelas den 24:e februari.

Brodin vet hur han ska slå ihjäl tiden under uppehållet.

– Det blir träning för mig, jag har vilat nog, säger han.