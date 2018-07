Du Soleil tog hem Offshore Race

"Det känns väldigt bra, vi planerade att det här skulle bli vårt sista race men nu får vi kanske tänka om", säger Fredrik Hertzman, skeppare på Du Soleil, i ett pressmeddelande.

För Hertzman var detta andra segern i det som tidigare hette Gotland runt, den första kom 2007.

"Senast vi vann upplevde jag det som att vi behövde kämpa mycket mer för att nå totalsegern. I år så segade vi för att vinna vår klass, men nu blev det dessutom en härlig bonus."

Årets upplaga av tävlingen inleddes med hård vind och mycket dramatik. Trimaranen Carbon Tiger kapsejsade under söndagskvällen och besättningen fick räddas med helikopter. Under måndagen och tisdagen lättade vinden, men redan under det första dygnet hade 40 båtar valt att avbryta.

"Det första dygnet var fysiskt tufft för seglarna när det var mycket vind. När det lättade blev det en taktisk prövning att komma rätt i den skiftande vinden och att samtidigt återhämta sig och hämta nya krafter. Men lagen har varit glada och mått bra när de nått Sandhamn", säger Håkan Andersson, tävlingsledare.