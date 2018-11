Dubbel av Eriksson sänkte Frölunda

När Albin Eriksson var yngre hade han Frölunda som favoritlag. Kanske var det därför som 18-åringen spelade så inspirerat.

Erikssons båda mål, som innebar 1-0 respektive 3-2, bäddade för en efterlängtad seger för Skellefteå efter några riktigt tunga veckor.

– Frölunda var mitt favoritlag när jag växte upp, så jag är rätt exalterad över att få spela i Scandinavium för första gången, sade Eriksson till C More i första periodpausen.

Skellefteå har haft en rejäl svacka efter den starka inledningen på säsongen. Laget har rasat i tabellen och hade bara en seger på de senaste nio matcherna inför resan till Göteborg.

Fem forwardar

Inte minst i numerära överlägen har effektiviteten saknats. Skellefteå har sämst powerplay-statistik i hela SHL, vilket fick tränaren Tommy Samuelsson att stuva om. Han satsade offensivt redan när första chansen kom och skickade in fem forwardar på isen.

Ledningsmålet kom dock i stället i fem mot fem, efter ett snabbt anfall där Joakim Lindström petade fram pucken och Albin Eriksson - ur dålig vinkel - lyfte in pucken bakom Johan Mattsson i Frölundamålet.

– Det är mest lättnad när jag ser att den går in, för jag har ju haft några chanser i tidigare matcher, sade 18-åringen till C More.

– Tränaren har tjatat på mig hela året att jag måste skjuta mer, så det vara bara att trycka av och hoppas på det bästa.

Prickade krysset

I mitten av den andra perioden ökade Skellefteå dessutom på till 2-0, när Andreas Wingerli kom in i Frölundazonen med fart och lyfte upp pucken i krysset.

Men det blev spänning i matchen till slut ändå.

Frölunda hade tre raka segrar, alla på hemmaplan, inför landslagsuppehållet och saknade inte chanser mot Skellefteå heller. Ryan Lasch reducerade i slutet av mittperioden, efter att ha fått gott om tid på sig att tråckla sig fram till ett skottläge, sikta och pricka krysset.

I mitten av slutperioden kvitterade dessutom Simon Hjalmarsson på en retur.

Men Albin Eriksson, som SHL-debuterade i fjol, hade fått mersmak och avgjorde matchen ett par minuter senare.