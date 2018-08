Enkel seger för Rosengård i Malmöderbyt

Det är andra året i följd Sveriges tredje största stad kan bjuda på ett damallsvenskt derby. Precis som i de tidigare tre mötena visade Rosengård att Limhamn Bunkeflo (LB07) - som saknade avstängde nyckelspelaren Mia Persson - får finna sig i att vara lillasyster i Malmö. Medan det tiofaldiga mästarlaget Rosengård kämpar om sitt första SM-guld sedan 2015 är LB07 i en kamp om ett nytt allsvenskt kontrakt.

Två mittbackar nätade

Rosengård skapade inledningsvis en hel del bra chanser hemma på Malmö IP inför 1 490 åskådare och hade ett klart grepp om spelet även innan ledningsmålet föll i den 23:e minuten. Då drog Sanne Troelsgaard igång ett anfall på egen hand och väggspelade med tyskan Anja Mittag innan danskan skickade in bollen mot Iva Landeka, som via en motståndareförsvarare tryckte in 1-0.

En dryg kvart senare kom även 2-0 och återigen var Troelsgaard inblandad. Hon nådde högst på Mittags högerhörna och Emma Lind lyckades inte få bort Troelsgaard vassa nick mer än att Rosengårdsförsvararen Simone Boye Sørensen kunde peta in 2-0.

I den 89:e minuten var det återigen dags för en Rosengårdsmittback att göra mål. Då satte Glodis Perla Viggosdottir 3-0 till hemmalaget på en hörna.

Upp på andra plats

Efter trepoängaren mot Limhamn Bunkeflo är Rosengård ny tvåa på 26 poäng, fyra poäng bakom Piteå, som svarade för en mäktig vändning i toppmötet mot Göteborg. Piteå vände hemma 1-3 till seger med 4-3 och Göteborg är nu trea på 25 poäng.

Först i den näst sista omgången 22 oktober väntar Piteå hemma i Malmö för Rosengård innan skånskorna avslutar säsongen borta mot Göteborg.