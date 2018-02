Europasvenskar mot topplaceringar i Doha

Golfarna Marcus Kinhult och Joakim Lagergren noterade båda veckans hittills bästa runda under den tredje dagens spel av Europatourtävlingen i Doha, Qatar, och ligger på delad fjärde respektive nionde plats inför söndagens slutrunda.

231-rankade Kinhult noterade en 67-runda, fem under par, och ligger totalt tolv under. 258-rankade Lagergren sköt 66 slag, sex under par, och ligger totalt elva under.

Svenskarna är däremot en bit efter engelsmännen Eddie Pepperell, rankad 154:a i världen, och Oliver Fisher, rankad 369:a, som delar ledningen i tävlingen på 16 under par.

Alexander Björk återfinns på delad 33:e plats, Robert Karlsson är delad 52:a och Pontus Widegren ligger på 78:e plats.