Falkenberg skrällde i allsvenska premiären

Solen strålade över ett kylslaget Falkenberg. 3 023 hade kommit för att bevittna Falkenbergs återkomst till högsta serien.

Och det kunde inte ha börjat bättre för de nederlagstippade hallänningarna. För första gången i klubbens historia kunde de notera en seger i en allsvensk premiär - genom John Björkengren som nickade in segermålet med bakhuvudet på efterspelet till en hörna en bit in i andra halvlek.

– Det var bara att knoppa in den, försöka få den på mål, säger en lycklig målskytt.

Han får beröm av sin tränare Hans Eklund.

– Han är fantastisk på att positionera sig. Man ser honom inte alltid, men han är alltid på rätt ställe.

Tog greppet tidigt

Falkenberg tog greppet om matchen och dominerade de första 25 minuterna. Om det inte varit för en spektakulär räddning av Örebros Oscar Jonsson kunde Falkenberg ha spräckt nollan redan efter 20 minuter, efter en frispark.

Örebro arbetade sig in i matchen men hade svårt att komma till avslut. I andra halvlek började närkingarna starkt och tog över allt mer. Falkenbergs mål i den 58:e minuten kom som en kalldusch för gästerna. Vid en hörna från höger boxade Oscar Jansson ut bollen. Den gick till Tobias Englund som lyrade tillbaka den in i straffområdet. Vid högra stolpen dök John Björkengren upp och nickade bollen med bakhuvudet, via stolpen in i målet.

– Vi hade en bra period från start i andra halvlek. Deras mål kommer från ingenstans, suckar Axel Kjäll, tränare i Örebro.

Örebro försökte trycka på för en kvittering. Närmast kom man när inbytte Jake Larsson knäade bollen i ribban. Men det ville sig inte. Och sedan var det kamp hela vägen till slutsignalen.

– Vi får in ett mål i rätt tid, sedan kan vi kämpa oss till tre poäng, säger John Björkengren.

Slåss i botten

Falkenberg är tippade att slåss i botten av serien. Men en seger i premiären ger råg i ryggen.

– Det är en skön start att få tre poäng, en önskedröm, säger Hans Eklund.

– Kan vi ta tre poäng mot en bra motståndare som Örebro så stärker det vårt självförtroende.

Och målskytten Björkengren är peppad av vinsten.

– Folk kan snacka hit och dit om oss. Men det gör oss bara starkare. Vi är ett lag att räkna med. Det ska mycket till om man ska ta poäng av oss här i Falkenberg.

Falkenberg gör sin fjärde säsong i allsvenskan. Men det var inte bara den första premiärsegern. Det var det första målet hallänningarna gjort i en allsvensk premiärmatch någonsin. John Björkengren har skrivit in sig i klubben historiebok.

– Är det så? Man får kämpa för de rekorden som finns, säger han med ett skratt.