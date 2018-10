Får sparken - efter en ligamatch

Efter bara en enda ligamatch i höst sparkar A3 Basket Umeå sin tyska stjärncenter Lisa Koop.

– Vi får henne inte att prestera och kan inte gå och vänta fram till jul, utan väljer att agera nu, säger klubbdirektören Lotta Enjebo till Västerbottens-Kuriren.

Koop kom till Umeå-laget för ett år sedan och snittade 13,1 poäng under säsongen då laget tog sig till SM-final. Hon fick det inte att stämma under försäsongen och i ligapremiären mot Högsbo lyckades inte Koop i försvarsspelet och drog på sig fem foul under de 15 minuter som hon spelade.

– Som en av våra bäst betala spelare så gäller det att prestera, säger Enjebo.

Klubben letar nu efter en förstärkning.