Frölunda tog revansch i derbyreturen

Det var ett sargat Frölunda som kom till spel i Scandinavium. Efter fredagskvällens stjärnsmäll i Jönköping (1-6) var det revansch som lyste i blicken på göteborgarna.

Matchen startade i ett rasande tempo. Frölunda tog ledning i mitten på första perioden genom samspel mellan tvillingarna Westerholm. HV 71:s Mikko Lehtonen försöket lyfta ut pucken ur zon. Men Pathrik stoppade den med handen, spelade fram brorsan Ponthus i slottet som inte gjorde något misstag.

– Att jag skjuter snabb, direkt är hela grejen. Det var bara att nypa till, säger målskytten till C More.

I början på andra perioden var det proppen ur. Simon Hjalmarsson, tillbaka på isen efter en armbåge i ansiktet i slutet på första, gjorde 2-0 i numerärt överläge efter knappt en minut. Efter en ny utvisning kunde Patrik Carlsson utöka till 3-0 i den tredje minuten.

Numerärt underläge

När Patrik Carlsson sedan utökade till 4-0 i numerärt underläge i mitten på perioden var dramat över.

– Det känns som vi tappar konceptet och faller in i massa skit. Dåligt. Man blir frustrerad när det inte lossnar, säger HV:s Martin Thörnberg till C More.

Tröstmålet av Markus Ljungh i fjärde perioden kom för sent för att ge gästerna något hopp. Med mer än fem minuter började tränaren Stephan Lundh plocka ut målvakten för ett sista försök. Då kunde Jakob Moverare slå in en långpuck i öppen kasse.

Slutresultatet fastställdes i sista minuten av Rhett Rakhshani i sista minuten - i numerärt överläge. Revanschen var fullbordad. Så länge det var match var det slutspelsstämning på läktarna bland de 12 044 åskådare i Scandinavium. Matchen visar att förlusten i Kinnarps arena på fredagskvällen var ett olycksfall i arbetet för Frölunda som nu var storleken större än sina ärkerivaler.

Kan bli förstemålvakt

Frölundas Johan Mattson var tillbaka i målet. Han har nu stått åtta av de elva senaste matcherna och blev dessutom inbytt i gårdagens drabbning mot HV71 i Jönköping. Efter lördagens insats talar mycket för att han är på väg att ta platsen som förstemålvakt när slutspelet startar. Han stärker också sina aktier i förhandlingarna om nytt kontrakt.

Segern är Frölundas åttonde på tio matcher och den gör att Frölunda nu knappast kommer att tappa sin tredjeplats i tabellen. För HV71 ser det mörkare ut. Efter förlusten ligger de kvar på åttondelsplatsen och riskerar att få möta något av de två topplagen om de tar sig vidare till kvartsfinalspel.