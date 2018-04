Hammarby fortsätter att imponera

Full pott efter fyra omgångar och serieledning. Riktigt hur vassa Hammarby är i år kanske man bör vänta med att slå fast, men att laget måste tas på allra största allvar står redan klart. Klubben har aldrig tidigare inlett allsvenskan med fyra raka segrar.

Det tog dryga två minuter för Hammarby att visa varför Stefan Billborns gäng kan bli att räkna med i guldstriden.

– Viktigt att vi får en bra start på serien. Det ger oss arbetsro, ger spelarna självförtroende och det gör det lättare för dem att till sig instruktioner och att tro på vad vi gör. Det är alltid lättare gå till jobbet när man vinner.

– Förhoppningsvis har vi lite större kunnande när vi börjar förlora också, säger Billborn.

Oddset för att Jiloan Hamad får utmärkelsen som april månads spelare måste vara rekordlågt. 27-åringen leder skytteligan på fem mål och hade inför toppmötet nätat i var och en av de tre inledande matcherna.

Nu visade han direkt vilken briljant passningsspelare han är - och det inför ögonen på förbundskaptenen Janne Andersson som har en VM-trupp att ta ut.

Flera kontringar

Hamad öppnade för Muamer Tankovic som slog en djupledsboll perfekt i steget till Pa Dibba. Anfallaren fick två chanser. Isak Petterssons benparad följde Dibba upp med att dra bollen i ribban. Returen nickade Tankovic, en gång ungdomsspelare i IFK Norrköping, iskallt in i Petterssons bortre hörn.

– Jag trodde Pa skulle göra mål så fri som han var, jag var nästan stensäker. Sedan behövde jag bara stå stilla och nicka in den, säger Tankovic till C More.

Norrköping reste sig, tog till och med över, men spelade hopplöst plottrigt och ineffektivt och i spelet utan boll var laget på tok för offensivt balanserat för att stå emot Hammarbys attacker.

Efter en rensning i straffområdet satte Dibba full fart från egen planhalva, kollrade bort både Simon Skrabb och Linus Wahlqvist och tryckte in 2-0.

Isak Pettersson och ribban räddade Norrköping från att rasa ihop före pausen mot ett Hammarby som kunde kosta på sig att rotera offensivt.

Nikola Djurdjic och Imad Khalili, tvåmålsskytten mot Brommapojkarna, bänkades (båda kom in i andra halvlek). In från start kom Dibba och Sander Svendsen - och båda briljerade i ett lag där ingenting just nu verkar omöjligt.

Hammarby öste på, tryckte ned Norrköping - och Isak Petterson fick visa varför 20-åringen ses som en stor målvakttalang.

Blev dramatiskt

IFK-managern Jens Gustafsson agerade till slut och tog ut mittfältsveteranen Daniel Sjölund och anfallaren Alexander Jakobsson. En viss effekt bidrog Eric Smith och Jordan Larsson med men Norrköping saknade länge spets.

Ändå bjöd slutminuterna på dramatik.

Norrköpings reducering i 82:a minuten var en bjudning från Johan Wiland. Han släppte ett inlägg från höger och Simon Thern stötte in 2-1.

Kort senare nickade Andreas Johansson i ribban och Wiland tippade en nick av Jon Gudni Fjoluson till hörna.

– Vi fick en olycklig start, vi kom inte rätt och hade lite dålig balans i laget. Hammarby vann rättvist. Billborn tog ut ett lag vi inte trodde. Det är mitt ansvar att se till att vi har bättre balans och är mer pålästa inför nästa match, säger Jens Gustafsson.