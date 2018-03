Hansson om nedflyttningen: "Tungt"

Helsingborg gjorde vad som krävdes. Men säsongens första bortaseger, 31-26 borta mot Hammarby, räckte ändå inte för att nå kvalspel och en fortsatt jakt på att säkra spel i handbollsligan även nästa säsong.

Då Karlskrona fick 31-26 mot Aranäs blev det klart att Helsingborg halkar ner till allsvenskan och Karlskorna får sikta in sig på kval.

– Det är tungt. Tungt och tungt, sade Helsingborgs Oskar Hansson till C More.

– Vi sade att vi skulle gå härifrån med huvudet högt och tycker jag att vi kan gör, men det hjälper inte.

Sista omgången bjöd inte bara på dramatik vid tabellens bottenstreck. Det handlade även om kommande kvartsfinaldueller i slutspelet, och där valde seriesegraren Kristianstad att ta sig an Guif från Eskilstuna.

– Vi tycker att vi har gjort bra matcher mot Guif den här säsongen och slagit dem hemma och borta. Vi går in i kvartsfinalspelet med ganska god känsla, sade tränaren Jesper Larsson till C More.

Kvartsfinalernas inleds den 18-20 mars.