Brommapojkarnas hopp lever efter seger

Brommapojkarna kom till Borås med kniven mot strupen. Men tränare Roberth Björknesjö hade ett hemligt vapen inför matchen mot Elfsborg - sonens turhalsband. Och det är nog så att Kasper får en extra kram av pappa efter BP:s vändning mot boråsarna. För inför sista omgången ligger BP nu på kvalplats och kan av egen kraft vinna chansen att spela om nytt kontrakt.

Men vi tar det från början.

Elfsborgs tränare Jimmy Thelin valde att spara flera spelare inför matchen mot BP. Simon Lundevall, Alex Dyer och Stefan Ishizaki började alla på bänken. BP spelade med ett öra mot sportradion för att hålla kolla på läget mellan Dalkurd och Djurgårde och låg under efter 20 minuter, efter ett straffmål av Elfsborg Chinedu Obasi. Och när Dalkurd kvitterade strax före paus kunde ytterligare ett mål från Uppsalalaget innebära tack och adjö till allsvenskan för denna gång för BP.

– Vi diskuterade i spelargruppen i halvlek. Jag sa: Vi har 45 minuter på oss. Vad ska vi göra?, berättar Roberth Björknesjö.

Taktiken gav utdelning

Och de taktiska justeringarna gav utdelning. I den 68:e minuten fick Johan Falkmar driva in i straffområdet från höger och ett passivt Elfsborgsförsvar lät honom prickskjuta in till Philip Hellqvist som nickade in kvitteringen. Den sju man starka BP-klacken kunde höras över en i övrigt tyst arena.

Fem minuter senare var det dags igen. Inbytte Kristján Flóki Finnbogason satte huvudet till på ett inlägg från Hellqvist och plötsligt kunde BP vädra morgonluft, ledning och till slut härliga tre poäng.

– Nu ska vi suga på den här karamellen, Det känns fantastiskt i det här läget att man kunde bidra med poängen, säger en lycklig Philip Hellqvist efter matchen.

Avgörs i sista omgången

Striden om kvalplatsen kommer nu att avgöras i den sista omgången. Brommapojkarna, nu på kvalplats, är två poäng före Dalkurd. Men en poäng räcker inte med säkerhet, eftersom Dalkurd har så mycket bättre målskillnad.

– Nu har vi allt i egna händer. Nu är det all fokus på sista matchen, säger Philip Hellqvist.

Seger mot det nu avsågade jumbolaget Trelleborg hemma på Grimsta på söndag räcker och innebär kval mot AFC Eskilstuna senare i november.

– Vi har redan scoutat Eskilstuna. Jag var tränare i Frej tidigare under säsongen så jag har ganska bra koll på dem, säger Roberth Björknesjö och hoppas att sonens turhalsband ska göra susen även framöver.

Tack till Bajrami

Tidigare landslagsspelaren Emir Bajrami byttes in i andra halvlek. Han gjorde sin sista hemmamatch för Elfsborg. Till nästa säsong övergår han till tränarsysslor i ungdomslag i klubben.

– Jag känner en otrolig stolthet. Jag uppskattar fansen för all den kärlek jag fått, säger är rörd Bajrami efter slutsignalen.