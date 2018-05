Inget titelförsvar för Norén

Alex Norén kunde inte försvara titeln i Europatourtävlingen i golf på Wentworth.

Svensken slutade delad trea, tre slag bakom segraren Francesco Molinari, Italien.

Förra året avslutade Norén med 62 slag, tio under par, och avancerade från sjunde plats till seger. Även i år sparade han bästa rundan till sist, men fem under par räckte inte för att sätta press på Molinari. Via en stabil 68-runda, fyra under par, kunde italienaren även hålla undan för tvåan Rory McIlroy.

– Jag kände att jag hade lägen första nio men det är lätt att bli för peppad och nästan vilja för mycket. Jag är otroligt nöjd ändå, sade Norén till Viasat.

Marcus Kinhult, 21, slutade delad tolva, åtta slag bakom Molinari.