Jerebko-hyllningen: "Jag älskar Jonas"

Steve Kerr slår ihop händerna och säger "okay".

Med tecknet signalerar han att frågestunden är över, och nästan i samma rörelse tar Golden State Warriors tränare stöd av bordet för att med armarnas kraft snabbt kunna lämna horden av journalister som omringat honom.

53-åringen hinner bara ta ett par steg bort innan Jonas Jerebko kommer på tal - och då stannar han till.

– Oooâ?¦ Jag älskar Jonas.

Kerr, som har fem NBA-titlar som spelare och ytterligare tre som tränare, ställer sig bekvämt, lutar ena axeln mot en av de sex korgställningarna som finns i träningsanläggningen - som ligger ovanpå ett parkeringsgarage i downtown av Oakland - och låter orden flöda när han pratar om klubbens 31-årige svensk.

"Professionell"

– Jonas och jag pratade en hel del i somras, om vilken roll han skulle få och det har blivit exakt som vi trodde att det skulle bli. Vi pratade om att han kanske inte skulle spela så mycket när alla är hela, när DeMarcus (Cousins) skulle komma tillbaka.

– Han var medveten om förutsättningarna, och det var nog för att han är så professionell. Han vet hur den här ligan fungerar. Han har hjälpt oss att vinna många matcher den här säsongen och han fortsätter att hjälpa oss även om han inte får spela regelbundet. Det är bara se hur hårt han jobbar, hur han stöttar laget. Det är en sådan kille som alla vill ha i sitt lag.

När Jonas Jerebko får höra tränarens hyllning nickar han instämmande. Han ser nämligen egenskaperna, som Kerr nämner, som sitt sätt att vara, som en självklarhet.

– Sådan har jag alltid har varit. Det är på det sättet min mamma och pappa har uppfostrat mig. Basket är en lagsport, man behöver alla. Jag har alltid hatat att förlora, och jag behöver mina lagkamrater för att vinna, säger han.

– Att träna hårt är det som har tagit mig hit och det är inget som jag kommer sluta med bara för att jag är här, jag kommer fortsätta träna hårt, jag kommer fortsätta vara en bra lagkamrat.

– Jag vet att sådana saker är viktiga. Jag har sett hundratals talanger som kommit och gått, som kanske har haft mer talang än jag men har man inget här uppe, om man inte vill träna, då är talang ett år i NBA, två år i NBA innan man får spela någon annanstans. Det gäller att vara smart, och att träna hårt. Det här ett jobb som tar all din tid, tolv månader om året. Jag kan inte lägga av i ett par månader under sommaren och bara sätta mig på beachen för att dricka bira.

Fjärde NBA-klubben

Talangen och hängivenheten gjorde att Jerebko blev draftad av Detroit Pistons 2009. Efter sex säsonger i klubben från Michigan flyttade han till Boston Celtics och via Utah Jazz hamnade svensken till slut i storlaget Golden State Warriors med superstjärnor som Stephen Curry och Kevin Durant.

Kravbilden är givetvis en annan för ett lag som varit i NBA-final fyra säsonger i rad, varav tre har slutat med titelfirande.

Men det är inget som märks på de som är involverade i klubben.

– Vi koncentrerar bara oss på oss själva. Vi vet att vi är laget som alla vill slå, men vi behöver inte tänka på andra lag, utan vi fokuserar bara på oss själva, säger Jerebko.

Utanför den allra innersta bubblan är däremot uppståndelsens tydlig, när det kommer till hur Warriors ständigt är under lopp, nationellt som internationellt.

Segern mot San Antonio Spurs var den 318:e utsålda matchen i Oracle Arena, och dessutom bevakades hemmamatchen av såväl inhemska journalister som reportrar från Japan, Italien, Kina, Taiwan, Filippinerna, Bulgarien ...

Kanske är det även därför som omklädningsrummet består av flera rum, vilket ger spelarna möjlighet att hålla sig undan när journalisterna klampar in 85 minuter innan uppkast.

– Oftast är det väl så, att vi får reda på när medierna kommer in - "media coming in" - och då brukar folk skingra sig. Man går in i träningsrummet, käkar eller vad som helst. Jag är ute och skjuter, eller så lyfter jag innan. Jag tajmar in det bra, säger Jerebko och ler.

Talande tavla

Den här gången är det bara en handfull spelare som syns till. Quinn Cook sätter sig på sin plats och käkar en tallrik frukt, Stephen Curry hämtar telefonen som legat på laddning och Andre Iguodala plockar ner ett kuvert, som sitter tejpat ovanför hans plats, med biljetter innan han också försvinner.

Ungefär där, vid Cooks och Iguodalas platser, sitter en vit tavla med fem svarta ord som dels är grunden till Warriors senaste framgångar, dels har samma innebörd som Jonas Jerebkos syn på sin roll i laget.

mUSt

be

jUSt

about

US

– Jag har inte tänkt på att det står just där, men det står också lite över allt, säger Jerebko.

– Det är det som de predikar här. Och det är det som vi försöker göra, att bara koncentrera på oss själva. Det är oss, det är vårt lag som gäller. Det är lite av vårt motto.

Med en stjärnfylld trupp som trofast jobbar efter parollen, anser amerikanska experter att Warriors kommer lyckas med titelförsvaret.

Men det är inget Jerebko & Co tänker på. I dagsläget handlar tillvaron bara om att ta dag för dag, match för match.

– Det är mycket som ska klaffa och mycket som kan hända... Men visst har vi en chans, säger han.

TT: Vad skulle titeln betyda för dig?

– Det är en dröm som jag har haft sedan jag var liten, och sedan jag kom in och fick spela i den här ligan. Det känns som att jag kommit närmare nu när jag bytt lag, och det vore grymt kul. Det är därför jag spelar.

TT: Vad tror du om en fortsättning i Warriors?

– Självklart vill jag fortsätta, men vi får se efter säsongen, hur långt vi går, om vi vinner och vad som händer då? NBA är en business, det har jag lärt mig under mina tio år här. Rätt som det är kan du bli "tradad", "cuttad"â?¦ Jag tar en månad i taget och njuter av att vara här. Det är inte många som får chansen att göra det som jag gör, så jag försöker njuta av varje sekund.