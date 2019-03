Kane drömmer om NFL

Den engelske landslagsmannen i fotboll gjorde flest mål av alla i VM i fjol och ligger just nu tvåa i Premier Leagues skytteliga.

Men Harry Kane nöjer sig inte med att ha lyft England och Tottenham till nya höjder - nya mål hägrar på andra sidan Atlanten. Om 25-åringen får som han vill ska han bli kicker i NFL, proffsligan för amerikansk fotboll.

– Det är på riktigt. Det är något som jag absolut vill testa om tio, tolv år, säger Kane till amerikanska tv-kanalen ESPN.

Kane säger sig vara stort fan av amerikansk fotboll och har via sociala medier blivit kompis med en av de största inom den sporten, New Englands quarterback Tom Brady. Just Brady är en stor inspirationskälla till NFL-drömmarna.

– Inte många trodde att han skulle bli så bra eller ens spela i NFL, och så gick han och blev en av de bästa någonsin, säger Kane om sin kompis.

Även driften att bli bäst ligger bakom tankarna.

– Om man spelar i Premier League och fotbolls-VM och sedan i NFL, skulle man inte då kunna bli ansedd att vara en av de främsta idrottsmännen någonsin?