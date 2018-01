Efter Manchester Uniteds match mot Southampton meddelade José Mourinho att Zlatan Ibrahimovic blir borta i en månad på grund av sitt knä. I samma match så utgick Romelu Lukaku med en huvudskada. Två tunga avbräck på Uniteds anfall.

Borta mot Everton var det då upp till 22-årige Martial att ensam på topp jaga efter att bryta Uniteds tre matcher långa segerlösa svit.

Tolv minuter in i den andra halvleken serverade Paul Pogba Martial strax utanför Evertons straffområde och Martial gjorde inget fel. Han skickade in den iskallt bakom Jordan Pickford som sträckte sig förgäves efter bollen som seglade in i hans vänstra kryss.

Jesse Lingard satte med tio minuter kvar av matchen 2-0 till United i samma kryss som Martial. Victor Nilsson Lindelöf spelade hela matchen som högerback.

Brandskattat Liverpool

Varken Phillipe Coutinho eller Mohamed Salah kom till start mot Burnley på nyårsdagen på grund av skador. Liverpool var brandskattat på två av sina viktigaste offensiva pjäser. Den tredje och näst bäste i den interna skytteligan - Roberto Firmino - fick inleda på bänken.

Då klev mittbacken Ragnar Klavan fram i stället och fixade tre poäng till Liverpool.

De tre pinnarna såg först ut att vara i hamn när Sadio Mané dryga kvarten in i den andra halvleken spräckte nollan. Han fångade upp en boll i Burnleys straffområde, vände och dunkade sedan upp den i nättaket.

Klavan hjälte

Matchklockan hann sedan ticka upp till 87 minuter, då skulle hemmalagets kvittering komma. Burnleys islänning Johann Gudmundssons flög fram på den bortre stolpen och nickade in 1-1.

Den delade poängen såg därmed ut att vara ett faktum.

Men i matchens sista minut skulle den estniske mittbacken Klavan presentera sig. Likt Gudmundsson så gjorde han det med en liknande nick och ordnade de tre välbehövliga poängen till Liverpool.