Luleå kvar i topp efter dramatiskt slut

När TT pratar med Emanuelsson tror alla inklusive han själv att han gjort målet. Men Petter Emanuelsson skulle senare blir snuvad på fullträffen. Målet ändrades i efterhand när det visade sig att Emil Larsson styrde in pucken.

Efter fem raka segrar bröts norrbottningarnas trend för en vecka sedan när laget föll borta med uddamålet mot Växjö. Men på torsdagskvällen var alltså Luleå ett vinnande lag igen.

– Det är skönt att studsa tillbaka och ta en trepoängare igen efter uppehållet. Nu har vi något att bygga vidare på, säger Emanuelsson.

Elva segrar

Luleås är nu uppe i elva segrar på de 14 senaste matcherna - och forwarden Petter Emanuelsson är märkbart optimistisk inför fortsättningen.

– Vi ska vara ett lag att räkna med och vara otroligt jobbiga att möta. När vi spelar vårt bästa spel är vi riktigt svårslagna. Det vet vi om, men det gäller att vi håller oss till grunderna och kör efter systemet.

Gästerna från Luleå började också bäst och fick en smakstart. Redan efter 56 sekunder spelade förre Örebrobacken Daniel Sondell fram till en helt ren Niklas Olausson som satte matchens första mål i öppen bur.

I andra perioden klev två amerikanska poängkungar fram. Och lagens båda nyförvärv, Aaron Palushaj från Brynäs och Jack Connolly från Rögle, är nu uppe i sju fullträffar för sina nya lag.

Slutet dramatiskt

Först kvitterade Örebroforwarden Aaron Palushaj när han tryckte in 2-1 i spel fem mot tre, direkt efter en vunnen tekning.

Palushaj har gjort 17 poäng (7+10) hittills och i senaste bortamatchen stod han för två mål när Örebro till sist besegrade Linköping.

Men när Aaron Palushaj lite senare satt i utvisningsbåset var det istället Luleås center Jack Connolly som höll sig framme och gav gästerna ledningen på nytt. Connolly är poängbäst i Luleå och har hittills fått ihop 16 poäng (7+9).

Slutet blev sedan mycket dramatiskt i Behrn arena. Drygt 18 minuter in i tredje perioden kvitterade Örebros Tylor Spink när han styrde in 2-2 pucken bakom Luleås målvakt Joel Lassinantti. Och när tio sekunder återstod skickade Petter Emanuelsson ett mäktigt skott som Emil Larsson ska ha styrt vidare in i mål.

– Jag tycker att vi i slutändan ändå är värda segern. Vi släpper ju lite snöpligt in 2-2 där i slutet. Och så får vi tillbaka 3-2. Grymt skönt, säger Emanuelsson.