Krönikörerna hyllar guldhjältarna

Många satt med andan i halsen under matchen, som till slut avgjordes på straffar. Anders Nilsson släppte bara in en, medan Oliver Ekman Larsson och Filip Forsberg fick in sina i det schweiziska målet.

Aftonbladets Mats Wennerholm skriver i sin krönika att matchen var en av de roligaste VM-finaler han sett.

"Det var högspänning nästan hela tiden och när Kevin Fiala fick fritt skottläge framför Anders Nilsson med drygt fyra minuter kvar trodde jag det var kört. Men Anders Nilsson gjorde en fantomräddning och inte ens Fiala fattade hur han lyckades med den", skriver han.

"Glad och tacksam"

"Sverige var bäst när det gällde. Igen", skriver Magnus Nyström i Expressen.

"Jag känner mig både glad och tacksam över att ha fått uppleva detta svenska hockeylandslag."

Göteborgs-Postens Johan Rylander skickar en tacksamhetens tanke till Nashville som åkte ut ur Stanley Cup. En förlust som gjorde att tre svenska stjärnspelare kunde vara med i VM.

"Mattias Ekholm, Filip Forsberg och Viktor Arvidsson tog jetplanet rätt till Tre Kronor â?¦ och Roman Josi och Kevin Fiala förstärkte Schweiz så pass mycket att det blev silver. Fem spelare från samma lag, alltså - och attraktionshöjare i den här turneringen."

90-talister

Det var ett nytt ungt Tre Kronor som tog hem VM-segern.

"Det är den nya generationen, ett helt gäng 90-talister, som låg bakom triumfen. Rikard Grönborg och övriga ledarteamet fick ihop ett komplett lag med rekordmånga spelare från NHL där alla jobbade hårt för varandra och snabbt hittade sina roller", skriver Anders Lindblad i Svenska Dagbladet.

Han nämner förutom stjärnorna Nilsson, Ekman Larsson och Forsberg även "grovjobbare" som Mikael Backlund och Patric Hörnqvist som matchvinnare.