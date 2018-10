Josefsson hyllad och firade med seger

– Jättemäktigt, säger han om sin högtidsstund före matchen.

I sin 514:e match för Växjö önskade sig förstås Erik Josefsson en festlig kväll på isen för sitt lags vidkommande. Lagkaptenen Liam Reddox visade vägen när han förvaltade ett friläge och gav Växjö en tidig ledning.

Julius Junttilas 2-0-mål kom i powerplay kort in i den andra perioden. Snart ramlade även en puck från Brendan Shinnimins klubba in bakom Färjestadsmålvakten Adam Werner. Ett mycket märkligt mål då Werner var på pucken innan den flög högt upp i luften och sedan ramlade in.

Ett ok att bli av med

– Sjukt viktigt att se det oket lämna, skit samma på vilket sätt, säger Växjös tränare Sam Hallam och tänker på att hans tilltänkta målskyttar Junttila och Shinnimin målade för första gången den här SHL-säsongen.

Regerande mästarlaget Växjö är ännu svagast i SHL när det kommer till att göra mål men visade tecken på att en islossning möjligen är i vardande.

– Jag gillar att vi skapar en volym av puckar mot mål, säger Hallam.

Strax före andra paus hittade Färjestad en möjlig väg tillbaka in i matchen. Martin Johansson hittade en väg fram på vänsterkanten och fick på ett välriktat handledsskott som smet förbi Viktor Fasth i Växjös mål.

Minnesvärd kväll

Färjestad kom ännu närmare än så. När sju minuter återstod av den tredje perioden reducerade Carl Jakobsson till 2-3 och dramatiken var på högsta tänkbara nivå. Men Växjö, med en lysande Viktor Fasth i målet, försvarade sig matchen ut.

– Klart att det var viktigt att vinna den här kvällen. Det hade inte känts kul att göra intervjuer om mitt rekord om vi förlorat och jag varit lagom sur. Den här kvällen kommer jag att minnas, så tacksam för hyllningarna och 514-tröjan som jag fick. Det är en annan tid nu, unga spelare stannar oftast inte kvar så länge i en förening, säger Erik Josefsson.

Växjös tränare Sam Hallam har bara lovord att säga om sin trotjänare:

– En dröm, en kille som kommer till rinken varje dag. Han har blivit bättre och bättre under de sju år som jag haft honom, han är på många sätt ovärderlig för oss.