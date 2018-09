Lagkapten Jansson: "Lika stort varje gång"

Redan under samlingens första presskonferens slog förbundskapten Janne Andersson fast: Turkiet-matchen har prioritet, mötet med Österrike är en möjlighet för spelare att visa upp sig.

En av spelarna som får chansen på Generali Arena i Wien - men som inte behöver visa upp sig lika mycket som andra - är Pontus Jansson.

27-åringen bildar mittbackspar med Filip Helander, och har dessutom fått uppdraget att vikariera som lagkapten då ordinarie Andreas Granqvist tar plats på bänken.

"Ära"

– Det är en enorm ära, sade Jansson under presskonferensen som följde efter Sveriges träning på Austria Wiens lila arena.

– Jag är som sagt hedrad och stolt över att vara lagkapten, men jag tror inte att det ändrar mitt sätt att vara som spelare, som person.

Sedan tog den vikarierande lagkaptenen tillfället i akt och hyllade förbundskaptenens upplägg, som innebär att flera spelare får chansen att spela matcher.

"Lättare"

– Det är lättare för oss att komma in och göra bra matcher i och med de här träningsmatcherna. Man blir mer närvarande, man får sina matcher. Alla spelare som är uttagna i truppen blir på ett sätt närmare att få spela en viktig match, som när jag kom in och spelade i VM. För mig var det lätt att komma in i gruppen, och det var för att jag hade ett par landskamper innan dess. Jag ser det här bara som positivt, sade han.

Och just den där VM-premiären mot Sydkorea i Nizjnij Novgorod är ett fint minne för Pontus Jansson.

– Först skulle jag spela, sedan skulle jag inte och sedan blev "Vigge" (Victor Nilsson Lindelöf) sjuk igen. Så klart jag kände för Vigges skulle, det var en VM-premiär för han också. Det var en speciell dag men det blev bra och det kommer vara ett minne för livet.