Sen ändring i AIK:s elva: Larsson på bänken

Varken Daniel Sundgren eller Oscar Linnér finns tillgängliga för spel för AIK i avgörandet mot Kalmar FF.

Dessutom kom en sen ändring i startelvan som först offentliggjordes: Sebastian Larsson startar på bänken och ersätts av Denni Avdic.

– Vi har prövat in i det sista om han kunde starta. Men det blev inte så, säger tränaren Rikard Norling till C More om Larssons frånvaro i startelvan.

Laget: Budimir Janosevic - Alexander Milosevic, Per Karlsson, Robin Jansson - Heradi Rashidi, Denni Avdic, Panajotis Dimitriadis, Tarik Elyounoussi, Rasmus Lindkvist - Nicolás Stefanelli, Henok Goitom.

Ersättare: Kyriakos Stamatopoulos, Haukur Hauksson, Sebastian Larsson, Stefan Silva, Bilal Hussein, Joel Ekstrand, Adam Ben Lamin.

Mittfältarna Enoch Kofi Adu och Kristoffer Olsson är avstängda.

Rättelse: I en tidigare version uppgavs felaktigt att spelare som inte är tillgängliga skulle starta.