Leksand klart för playoff efter kross

Leksand inledde slutspelsserien med en 3-0-seger borta mot Västerås. Den skulle visa sig bli viktig. Inför onsdagens avslutande omgång låg Leksand etta, en poäng före Västerås, och hade därmed allt i egna händer hemma mot Modo.

Och Leksand tog chansen.

Med besked.

"Ber om ursäkt"

Masarna trampade gasen i botten direkt och vann den första perioden med 5-0 efter tre mål i powerplay, varav ett från Daniel Gunnarsson.

– Ska jag vara ärlig tycker jag att Modo började bättre än vi, sedan tog vi tag i spelet och ägde perioden, sade Gunnarsson till C More i periodpausen.

För Modo, som redan var avhängt inför slutomgången, var det ridå. Förutom baklängesmålen åkte laget på 43 utvisningsminuter i första perioden efter att Daniel Sylwander fått matchstraff för "spearing".

Andra perioden slutade mållös, men det var ändå dystra miner i Modo-lägret efter överkörningen i första. Inte minst hos tränaren Björn Hellkvist.

– Man får be om ursäkt till alla som hejar på Modo i landet, i riksdag, regering och hela Sverige för den delen. Och kanske några till. Första perioden är under all kritik, sade han till C More inför tredje perioden.

AIK på fredag

Samtidigt kostade Hellkvist på sig ett leende när han fick frågan om vad Modo skulle hitta på i sista perioden.

– Vi ska försöka köra en tekningsvariant, log Hellkvist.

Men det ville sig inte.

I stället utökade Leksand till 6-0 genom Martin Karlsson efter 28 sekunder.

Härnäst för Leksand väntar playoff mot AIK i bäst av tre matcher.

– Magiskt. Det ska bli jäkligt roligt att vara med och bråka lite med AIK. Vi har ju mött dem i serien och har ganska bra koll på dem, men vi ska fokusera på vårt spel. Då tror jag att vi har en riktigt bra chans, säger Leksands lagkapten Martin Karlsson.

Vinnaren mellan Leksand och AIK ställs mot Mora i ett direktkval till SHL (bäst av sju).

Första mötet mellan Leksand och AIK spelas på fredag.