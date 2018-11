Linköpings ras fortsätter

Efter sin superstart med åtta raka hemmasegrar och serieledning i SHL har Linköping haft det väldigt tungt på sistone.

Inte en enda trepoängare sedan den 11 oktober hemma mot Timrå - och fem raka förluster (två efter straffar) inför tisdagsmötet mot Växjö.

Och det märktes att självförtroendet har fått sig en törn för de formsvaga östgötarna.

Tavlor av målvakterna

Landslagsbacken Joel Persson pangade in sin åttonde poäng genom att ge gästerna ledningen i power play.

– Vi har snackat om att få in mer folk på mål och Kiiskinen gör det fantastiskt bra när han skymmer framför mål och pucken går in. Det är lite upp och ner så här långt, men vi ska bli bättre i andra perioden, sade Joel Persson i C More.

– Jag tycker det är helt okej, ganska jämn första. De får ett powerplay de gör mål på. Vi ska försöka ligga på mer och ligga närmare så vi kan snappa upp pucken när de spelare korta passningar i egen zon, menade Linköpings Daniel Olsson-Trkulja i C More.

Andrew Gordon kvitterade genom ett skott från kanten i början av andra perioden. Men det var från långt håll och Viktor Fasth var knappast nöjd med att släppa den mellan benen.

Även hemmamålvakten Jonas Gustavsson bjöd på en tavla i slutet av den andra perioden.

Julius Junttila kastade i väg en puck från kanten i numerärt överläge - och Gustavsson styrde in den via benskyddet.

Mycket blekt LHC

– Det är en ganska bra match. Vi måste ta tillvara på pucken och ta varje chans vi får, betonade Linköpings Viktor Svedberg i C More - som i första matchen för nya klubben assisterade till 1-1.

LHC fick aldrig något tryck på slutet, utan agerade alldeles för uddlöst mot ett stabilt defensivt Växjö. I stället ökade juniorlandslagsmannen Pontus Holmberg på till 3-1 och ordnade regerande mästarnas fjärde vinst på de sex senaste omgångarna.