Mora på väg mot nytt kval: Vi tog inte kampen

Segrarna mot Brynäs och Färjestad gav Mora ett visst hopp om att undvika kval, men den senaste veckan har allt förändrats. Först blev det 3-8 i returmötet med Färjestad och efter 1-7 mot Malmö talar allt för att dalaklubben för andra året i följd får kvala för sin SHL-existens. Med fyra omgångar kvar av grundserien är Mora elva poäng från säker mark.

– Det lutar väl åt det nu. Att vi inte krigar mer för att greppa det sista halmstrået, säger Moratränaren Mats Lusth besviket.

"Åkte och väntade"

Den gamle storbacken har sitt tröjnummer upphissat i taket av Malmö arena. Lusth hade dock inte mycket att glädjas över när hans Mora ställdes mot Malmö, som han även tränat under flera säsonger. I praktiken avgjordes SHL-mötet redan i slutet av den första perioden när Malmö under drygt fyra minuter gick upp till en 3-0-ledning.

– Vi tog inte kampen. Det var lojt från början från båda lagen de första tio minuterna. Jag tycker att vi hade chansen där, men vi tog den inte, säger Lusth och fortsätter:

– Det kändes som att alla åkte och väntade på någon annan skulle göra det.

Den ende spelaren Lusth gav godkänt var den 18-årige junioren Adam Edström.

– Han satte lite fart när han kom in och gick i alla fall in i situationerna. Men det är lite tråkigt att man ska behöva ta in en junior som visar vägen, säger Mats Lusth.

Även om Mora ryckte upp sig i den andra perioden och reducerade till 1-3 (Michael Keränen) kunde Malmö rinna ifrån till en komfortabel storseger.

– Vi sprattlar till lite där i början av andra, men när de fick fyran försvann det där lilla sprattlet, säger Moratränaren.

Fyra assist för Komarek

Samtidigt speglade kanske inte siffrorna matchbilden. Malmö hade en klart högre högstanivå, men svarade inte för någon stark mellanperiod.

– Det är ingen 7-1-match tycker jag. Efter andra perioden kan det lika gärna stå 3-2. Det var ju inte så att vi körde över dem totalt, säger Malmös poängkung Konstantin Komarek, som svarade för fyra assist och österrikaren är nu uppe i 37 poäng.

Malmö har nu tre raka segrar och har som tabellsexa i nuläget den sista direktplatsen till SM-kvartsfinalerna. Skåningarna har två poäng ner till tabellsjuan Skellefteå.

– Det är nästan som ett slutspel nu där varje seger räknas extremt, extremt mycket, säger Komarek.

Rättad: I en tidigare version angavs fel poängskörd för Konstantin Komarek.