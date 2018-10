Malmö vände i slutperioden mot Frölunda

Efter första perioden ledde Malmö, efter två perioder hade i stället Frölunda greppet.

Men det var Malmö som vann den svängiga hockeymatchen med 5-3 (2-1, 0-2, 3-0) till slut. Martin Janohls avslutade målskyttet med sitt första SHL-mål i karriären, en pangträff i krysset när knappt två minuter återstod.

– Det var bara en riktigt skön känsla, viktigt att vi fick in en till så att vi hade två mål att gå på i slutet, säger han till C More.

Janohls konstaterade att laget var som bäst i första och sista perioden och summerade den totala prestationen inför hemmapubliken:

– Det kändes som en stark insats från oss.

Lagen möts igen redan på torsdag, då i Frölundas hemmaborg Scandinavium.