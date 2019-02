Malmös Netterberg sänkte gamla laget

Det kan kallas ett trendbrott. Efter fyra raka förluster påminns nu Malmö om hur det är att vinna igen.

För Växjös del innebär det dock sjätte raka förlusten på bortaplan, något som inte ens ett starkt bortafölje med omkring 700 supportrar på plats kunde hjälpa.

Annars har det mesta handlat om spelet utanför isen för de båda lagen den senaste tiden.

Stjärnvärvningen Kris Versteeg drog på sig Växjö-tröjan för andra gången. Samtidigt fick Pontus Netterberg visa upp sig inför sin hemmapublik för andra gången, han som nyligen blev utlånad till Malmö från just Växjö.

Två mål efter tre minuter

Passande nog kom då det första målet i den nya klubbadressen mot den gamla. Netterberg snurrade upp Versteeg och placerade in 1-0 förbi Viktor Andrén efter bara två minuters spel.

– Det var skönt att få in första målet, en stor lättnad. Vi har haft mycket snack inom laget den senaste tiden när det har gått tungt, säger Pontus Netterberg i C More.

En dryg minut senare såg Henrik Hetta till att styra in 2-0, och det var ett resultat som var i underkant sett till den första perioden.

Utvisningarna avgjorde

Övertaget vände när Marcus Sylvegård utvisades för en tackling mot huvudet och Fredrik Händemark gjorde honom sällskap en halv minut senare.

I spel fem mot tre reducerade Växjö genom Brendan Shinnimin. Senare ordnade Shinnimin straff för Växjö. Janne Pesonen lyckades dock inte överlista Lars Volden, som för dagen var inkallad från Pantern på grund av skador på de två ordinarie målvakterna.

I stället kunde Malmö spela av matchen med en spelare mer på isen, efter en sen utvisning på Versteeg, och göra 3-1 i tom bur genom Jens Olsson.